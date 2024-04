Incidente centrale a Suviana, il procuratore: "Non faremo autopsie inutili su quei poveri corpi"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il capo della Procura di Bologna Giuseppe Amato ha voluto chiarire alcuni punti sul disastro della centrale idroelettrica di Bargi, sul lago di Suviana, anche per spiegare quelle che saranno le prossime fasi. E quasi in contemporanea con le sue parole è stata data conferma della notizia del ritrovamento di un corpo, che è la quarta vittima dell'incidente: "Adesso la priorità è quella di riuscire a recuperare le persone disperse e proprio in questi momenti si sta lavorando allo svuotamento del sito proprio per consentire una ricerca più facile e in maggiore sicurezza".

"Fino a che questa fase non si sarà completata è inutile continuare a insistere sul tema di una responsabilità - continua Amato - perché presuppone il tema dell'accertamento di quello che si è verificato, cosa che in questo momento è concettualmente impossibile e impraticabile perché non abbiamo l'accesso in loco e non tanto noi quanto il personale qualificato che potrà aiutare nel fare la ricostruzione. Questo sarà un momento immediatamente successivo".

Il Procuratore capo ha confermato che verranno fatti accertamenti sui rapporti di lavoro dei dipendenti e delle aziende appaltatrici, specificando però che il sistema degli appalti non deve essere soggetto a pregiudizi e demonizzazioni in quanto spesso riesce a garantire quella professionalità specifica richiesta per determinate mansioni. Alle domande su un possibile sequestro di tutta o di una parte della centrale idroelettrica, è arrivata una risposta negativa: "Agiremo solo sui piani interessati e dove è necessario".

Si evitano le autopsie per restituire i corpi alle famiglie il prima possibile

Un fascicolo però è stato aperto per disastro e omicidio colposo: "Abbiamo intanto iscritto questo fascicolo 'tecnico' che ci serve per sviluppare accertamenti come quello fatto ieri, utili per i conferimenti dell'incarico sui primi tre cadaveri rinvenuti nei giorni scorsi. Questo conferimento ha una duplice finalità: evitare di fare autopsie inutili con una violenza inutile sui poveri corpi delle vittime e liberare il prima possibile le salme, per consentire alle famiglie di fare i funerali rapidamente. Una visita esterna con accertamenti a mezzo tac sono sufficienti per risalire alle cause della morte, che in questo caso sono per annegamento, per l'esplosione o comunque per un evento riconducibile all'incidente".

Intanto il bilancio dei morti è salito a cinque. Poche le speranze che possa essersela cavata chi ancora manca all'appello. Sarebbe un miracolo, a quanto fanno sapere i soccorritori sul posto. Il quarto cadavere è stato rintracciato in prima mattinata al piano -9 e nella tarda mattinata invece la notizia del quinto corpo.