Cosa capita quando si telefona al 113? Per capirlo siamo entrati all'interno della centrale operativa della Questura di Bologna, dove gli operatori giorno e notte rispondono alle chiamate, ma non solo.

Ci sono gli agenti che rispondono alle chiamate al 113, un operatore radio e un addetto al monitoraggio dei braccialetti elettronici, con un occhio alle telecamere di sorveglianza cittadine. E poi coloro che tengono sotto controllo le segnalazioni sulla App YouPol: "Inizialmente nasceva come strumento contro il bullismo - spiega l'ispettore Raimondo - ma attraverso questa app si possono fare segnalazioni di ogni tipo, che vengono trattate proprio come una chiamata al 113, le lavoriamo, le vagliamo e inviamo un equipaggio".

Le zone monitorate

I poliziotti, di norma 6, possono tenere sotto controllo diverse zone, tra le più "calde" e frequentate della città, attraverso l'occhio delle telecamere di sicurezza, in coordinamento con il Comune: dalle piazze del centro storico, piazza Maggiore, Nettuno e Re Enzo, a via Rizzoli e via Ugo Bassi, e poi naturalmente la stazione e le vie limitrofe, la zona universitaria, piazza Verdi. E ancora via Marconi, via Murri, via Santo Stefano, piazza Lucio Dalla, in Bolognina, i viali di corconvallazione.

"Riceviamo circa 300 chiamate al giorno. - ha spiegato la dirigente delle volanti, Eleonora Arcioni - Qui una vera e propria cabina di regia di tutte le auto della polizia sul territorio. Il 'regista', ossia il responsabile, è un ispettore capo-turno". Il picco di chiamate è al pomeriggio, mentre nel fine settimana arrivano maggiormente di sera.

Il 113

Una volta c'era il “777” di Milano e il “555” di Roma, poi arrivò la rivoluzione “113” come numero nazionale che raccoglie le chiamate dei cittadini. È il primo marzo del 1968.

Come funziona? Gli operatori che rispondono sulle linee telefoniche, raccolgono la richiesta del cittadino e si informano su tutti gli elementi dell'accaduto. Poi passano la richiesta di aiuto al vicino addetto alle comunicazioni radio, il quale immediatamente invia la volante di zona o quella comunque disponibile.