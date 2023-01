In Tribunale manca personale: al telefono risponde direttamente la presidente

Sembra uno scherzo ma non lo è: al Tribunale di sorveglianza di Bologna manca personale, così la presidente Manuela Mirandola si è auto inserita nei turni al centralino. Per la precisione, lo farà tutti i mercoledì a partire dal prossimo 23 febbraio “salvo impedimenti per incombenti giurisdizionali o amministrativi”. La decisione si è resa necessaria visto che, al Tribunale, “persiste una situazione di elevata scopertura dell'organico del personale amministrativo” recita la nota diffusa ieri dalla presidente del Tribunale facente funzioni Mirandola. A seguire il suo esempio ci sarà anche Romana Quaranta, direttrice amministrativa, che risponderà al telefono il lunedì dalle 9.30 alle 12.30.

Al Tribunale c’è infatti la "necessità di effettuare scelte organizzative che consentano lo svolgimento (quantomeno parziale) di tutti i servizi del Tribunale e dell'Ufficio di sorveglianza di Bologna, tenuto conto della limitazione dell'orario dello sportello e della grande difficoltà del personale amministrativo a rispondere al telefono".