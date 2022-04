Centri estivi 2022: via le iscrizioni sul portale del Comune

Saranno aperte da metà maggio le iscrizioni ai centri estivi 2022 del Comune di Bologna. La macchina organizzativa "è già in moto", assicura Palazzo D'Accursio, e dopo il via libera arrivato dalla Regione Emilia-Romagna, il Comune ricorda alle famiglie di presentare l'Isee per beneficiare degli sconti sulle tariffe.

Se la certificazione del reddito sarà effettuata entro il 6 maggio, sarà possibile usufruire del contributo all'atto dell'iscrizione al centro estivo come sconto sulla tariffa richiesta dal gestore. Altrimenti il contributo sarà erogato sotto forma di rimborso.

Sono considerate valide le Isee già presentate al Comune per usufruire di tariffe agevolate per l'accesso ai servizi educativi e scolastici per l'anno 2021-2022. Chi avesse già presentato una certificazione valida, dunque, non deve fare altro.

Ai contributi possono accedere le famiglie con Isee fino a 28.000 euro, con uno sconto che può arrivare a 112 euro a settimana per ciascun figlio, per un contributo massimo totale di 336 euro. Il contributo è destinato alle famiglie, anche monogenitoriali, con i genitori occupati o con ammortizzatori sociali e con figli tra i 3 e i 13 anni. Per bambini e ragazzi con disabilità, fino ai 17 anni, non è necessario presentare l'attestazione Isee. Le iscrizioni ai centri estivi saranno raccolte solo in modalità online sul portale scuola del Comune di Bologna, "a partire dalla metà di maggio".