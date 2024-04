Centri estivi: per le domande c’è anche la doppia coda

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il 29 aprile si apriranno le iscrizioni per i centri estivi. Due le finestre per le iscrizioni: quella dal 29 aprile al 6 maggio sarà riservata alla fascia 6-14 anni; quella dal 6 al 13 maggio sarà dedicata alla fascia 3-6 anni. Infine, quella per i non residenti a Bologna, che si aprirà il 25 maggio, indipendentemente dalla fascia di età. Il Comune di Bologna prova quindi a mitigare il caos visto negli scorsi anni nei ‘click day’, quando i problemi erano stati diversi. Oltre alla doppia finestra, il Comune ha pensato all’introduzione di una doppia coda: una per accedere al sistema Iperbole e una per accedere ai moduli di iscrizione. Infine, c’è anche la possibilità di scaricare una domanda precompilabile, da poter riempire con più calma prima dell’invio vero e proprio. I genitori che fino al 28 aprile avranno precompilato la domanda e quindi poi dovranno solo inviarla, potranno usare il link personale ricevuto all'indirizzo email indicato nel modulo: in questo modo potranno evitare la coda sul sito Iperbole e andare direttamente a quella per l'invio del modulo.

Il Comune, inoltre, segnala che nei giorni di apertura del bando sarà possibile collegarsi al portale con 30 minuti di anticipo, anche se questa coda virtuale non darà diritto di precedenza nella presentazione della domanda. Gli accessi, infatti, sono gestiti in maniera casuale. Come scrive la Dire, si può inviare una sola domanda di iscrizione ai centri estivi convenzionati con il Comune per ogni figlio o figlia: le eventuali successive domande di iscrizione, inviate sempre entro i termini di apertura del bando, saranno annullate. Le domande di ammissione ai centri estivi saranno ordinate in base alla data e all'ora di invio, che deve avvenire entro i termini di apertura del bando. Bambini e bambine con disabilità avranno la precedenza. Palazzo D'Accursio segnala che le iscrizioni alle aperture estive delle scuole medie e superiori saranno gestite dai singoli istituti e apriranno verso metà maggio. Per la frequenza dei nidi a luglio, invece, le domande vanno presentate entro il 7 maggio. Per quanto riguarda infine le attività proposte per le ragazze e i ragazzi con disabilità tra i 14 e i 19 anni, che frequentano la scuola superiore, le informazioni sono disponibili in una pagina dedicata di Iperbole.