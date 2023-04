Centri estivi, il 26 aprile al via il click day. Ecco come fare

Mercoledì 26 aprile, alle 14, aprono le iscrizioni online ai centri estivi convenzionati con il Comune di Bologna, con quasi un mese di anticipo rispetto allo scorso anno. Da quest’anno con lo stesso modulo, e con le stesse scadenze, si potrà fare la richiesta di contributo anche per Scuole aperte e per centri estivi fuori Bologna nell’ambito del territorio regionale. Ecco come fare, secondo le indicazioni diffuse dal Comune.

Come presentare domanda

È possibile presentare domanda solo online sia per i centri estivi, rivolti alla fascia dai 3 ai 14 anni, sia per Scuole aperte, offerta aggiuntiva per la fascia 11-14.

È necessario accedere con il proprio SPID e prendere il posto in coda per la compilazione;

per la compilazione il tempo a disposizione è di 45 minuti;

salvare in bozza la domanda (è possibile farlo a partire dalla seconda pagina del modulo);

in caso di perdita della connessione, o qualora finisse il tempo a disposizione, recuperare la bozza dal link spedito all’indirizzo mail indicato nel modulo, oppure dall’Area Personale (se non è stata già attivata, meglio procedere prima del 26 aprile per velocizzare le operazioni);

per richiedere i contributi, tenere a portata di mano Iban e codice fiscale/partita Iva del datore di lavoro.

Come funziona la sala d'attesa online

Cliccando su "presenta domanda" dalla pagina dedicata si accede alla compilazione del modulo, oppure, se molti utenti in contemporanea sono collegati, alla coda che consente di preservare la priorità acquisita. Quando arriverà il turno in coda, ci sono 45 minuti di tempo per compilare e inviare la domanda. La pagina non va chiusa per non perdere la priorità acquisita. Scaduti i 45 minuti, se hai salvato la bozza della domanda senza completarla in tempo, per mantenere la priorità acquisita in coda devi cliccare sul link ricevuto alla mail indicata nel modulo. Oppure puoi riaprire la bozza nella sezione "Domande" della tua area personale. Se invece prendi un nuovo posto in coda, perdi la priorità acquisita e riparti da zero.

Per informazioni sull'accesso ai servizi estivi c'è una pagina dedicata sul sito del Comune di Bologna. Puoi anche scrivere a areaestate@comune.bologna.it o telefonare al numero 0512196200.

Chi può accedere ai contributi

Anche quest’anno sono previsti dei contributi alle famiglie residenti a Bologna a parziale o totale copertura delle tariffe applicate dai gestori dei centri estivi convenzionati. Il contributo è riservato a bambini/e e ragazzi/e di età compresa tra i 3 e i 13 anni (nati dall’01/01/2010 ed entro il 31/12/2020) appartenenti a famiglie con una attestazione ISEE pari o inferiore a 24.000 euro. L’attestazione ISEE non sarà necessaria per bambini/e e ragazzi/e con disabilità certificata ai sensi della L. 104/1992 di età compresa tra i 3 e i 17 anni (nati dal 1/1/2006 al 31/12/2020). Il contributo può essere richiesto anche per iscrizioni a centri estivi posti fuori Bologna, accreditati secondo i criteri previsti dalla Regione Emilia-Romagna e per gli iscritti a Scuole Aperte Estate 2023.

I contributi saranno assegnati, fino a esaurimento delle risorse disponibili, a chi, in possesso dei requisiti, abbia presentato domanda online al Comune di Bologna dal 26 aprile al 16 maggio avendo presentato l’ISEE entro il 15 aprile 2023. Sono considerate valide ai fini dell’iscrizione ai centri estivi le ISEE già presentate al Comune per usufruire di tariffe agevolate per l’accesso ai servizi educativi e scolastici per l’anno 2022/2023.

La soglia ISEE

Il contributo alla singola famiglia, per ciascun bambino/a ragazzo/a, concorre alla copertura del costo di iscrizione per complessivi 300 euro secondo questo schema:

- un massimo di 100 euro per ciascuna settimana se il costo di iscrizione previsto dal soggetto gestore del centro estivo, è uguale o superiore al contributo;

- pari all’effettivo costo di iscrizione per settimana se lo stesso è inferiore a 100 euro.

Nel 2022 il Comune aveva fissato un tetto ISEE fino a 35 mila euro, quindi superiore a quello di quest'anno. La stessa soglia non è stata ripresentata anche quest'anno (circa mille famiglie restano fuori) per due ragioni, come spiegato dal sindaco Matteo Lepore: far fronte alle richieste sulla disabilità e per le mancate risorse da parte del Governo.