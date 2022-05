Centri estivi, a Bologna già 5mila iscritti. "Sito da aggiornare"

Dopo l'apertura (con intoppo web) di lunedì, sono già 5mila in due giorni gli iscritti ai centri estivi del Comune di Bologna. "Va tutto bene - garantisce l'assessore alla Scuola, Daniele Ara, come riporta l'agenzia Dire - è chiaro però che il sito ha dei problemi e dobbiamo aggiornarlo, per il carico di lavoro che ha. Servirà proprio un cambiamento tecnologico".

L'assessore Massimo Bugani, che ha la delega all'innovazione e all'agenda digitale, "lavorerà più sul fronte tecnologico - spiega Ara, questa mattina a margine di una conferenza stampa a Palazzo D'Accursio - io invece incontrerò la rete dei genitori per capire se ci possono essere delle migliorie, senza arrivare a pensare però allo stradario come per le scuole".

Se si rinuncia al click day per l'iscrizione ai centri estivi, infatti, "bisogna introdurre lo stradario e criteri di accesso come per i nidi - avverte l'assessore - sui centri estivi, invece, abbiamo sempre deciso di avere una situazione più fluida, dove una famiglia può mandare il bambino dove vuole".

Mettendo insieme le possibilità di scelta, e dando anche un contributo per le rette, "diamo a tutti le stesse opportunità - spiega Ara - è chiaro che nelle prime ore di apertura delle iscrizioni c'è un grande afflusso per scegliere quei 20-30 centri estivi più gettonati. Ci riflettiamo, però vogliamo che almeno quel momento di scelta sia libero".

Anche sul tema della disabilità sono emersi alcuni problemi in questi giorni. "Ma abbiamo le risorse e le ore a disposizione - assicura Ara - stiamo incontrando famiglie e gestori per capire come dare la giusta copertura di ore a tutti" in base alle diverse esigenze.

Il Comune, spiega l'assessore, stabilisce con il gestore un monte ore per ogni caso, a seconda di quanti iscritti ci sono. "È chiaro che le famiglie a volte vorrebbero la copertura di tutte le nove ore - sottolinea Ara - col gestore invece ci organizziamo magari per coprire le ore più fragili, perchè comunque c'è anche una responsabilità del gestore e quindi bisogna trovare un equilibrio".

Insieme a Cristina Ceretti, delegata del sindaco alle Disabilità, nei prossimi giorni "incontrerò anche l'associazione che si occupa di autismo - aggiunge l'assessore - perché il supporto per questi casi è molto particolare".