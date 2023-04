Centri estivi, Lepore e le polemiche sui contributi: "Priorità ai bambini disabili"

Circa mille famiglie non otterranno i contributi per i centri estivi, con l'abbassamento della soglia Isee (da 35 mila a 24 mila), decisa dal Comune, per le famiglie che ne faranno richiesta. Dopo alcuni giorni di polemiche, oggi il sindaco Matteo Lepore ha spiegato le ragioni che hanno portato il Comune a questa scelta. Sono principalmente due: far fronte alle richieste sulla disabilità e le mancate risorse del Governo.

Il sindaco: "Allargare i servizi alle famiglie con bambini disabili"

“Come sempre – ha detto Lepore – il Comune pensa in una chiave di tutela delle famiglie più fragili, in questo caso, chi ha disabili credo che venga prima”. Il sindaco ha poi aggiunto che il Comune ha pensato a una “redistribuzione dell’Isee perché abbiamo bisogno di allargare questi servizi soprattutto alle famiglie che hanno bambini disabili”. Su questo fronte, ha specificato, “c’è molta richiesta, abbiamo bisogno che le risorse siano destinate a questo, anche perché spesso questi bambini e queste bambine hanno bisogno di una copertura su fasce orarie importanti e quindi crediamo che, introducendo questa novità, chi può dare qualcosa lo possa fare e questo serve soprattutto per il sostegno alla disabilità".

I numeri del sostegno alla disabilità

Secondo i numeri forniti dalla stessa amministrazione comunale, l’anno scorso il Comune ha speso 1.187.118 euro per il sostegno alla disabilità nei centri estivi: dentro questa voce ci sono i costi per gli educatori, una parte di contributi data ai gestori (convenzionati e non) che hanno attivato il servizio, e un’ultima tranche destinata alle famiglie con ragazzi disabili dai 14 ai 19 anni per la frequenza ai centri estivi specializzati. In tutto, sempre nel 2022, sono stati 500 i bambini e ragazzi con disabilità che si sono rivolti ai centri estivi, un centinaio di più rispetto all’anno precedente. Si tratta di una richiesta in aumento, prima del Covid infatti erano poco più di 260. È presto però per poter dire quale sarà la domanda di quest’anno. Ad ogni modo, il Comune ha messo a budget 1.235.974 euro, poco meno di 50 mila euro in più del 2022, così da poter coprire una eventuale maggiore richiesta.

Le mancate risorse del Governo

L’altra ragione che ha portato alla decisione di abbassare la soglia Isee riguarda il mancato trasferimento di risorse da parte del Governo. “Qualora ripristinasse i finanziamenti per i centri estivi – ha detto Lepore - noi ovviamente completeremmo come gli altri anni il contributo che, ricordo, era un aiuto alle famiglie che non copriva tutta l'estate". Quindi, ha concluso il sindaco, "ci sarebbe davvero da riflettere insieme a Governo e Regione su cosa possiamo promuovere assieme su tutta l'estate. Il Comune su questo è molto impegnato e con le risorse che abbiamo questo è il massimo che possiamo fare”, lasciando intendere che di fronte a novità in arrivo da Roma a quel punto Palazzo d’Accursio potrebbe rivedere la sua impostazione.

Forza Italia: "Il sindaco non ce la racconta giusta"

Ma secondo Forza Italia “sui centri estivi Lepore non ce la racconta giusta”. E questo perché sul fronte disabilità “gli scaglioni ISEE e l’entità dei contributi a famiglia per i disabili sono rimasti identici a quelle del 2022 (370 euro/settimana con un ISEE fino 35 mila e 280 euro per ISEE superiori)”, osserva il consigliere azzurro Nicola Stanzani. Mentre rispetto al tema delle mancate risorse del Governo, secondo Stanzani, il Comune l’anno scorso stabilì la soglia Isee di 35 mila euro “il 3 maggio 2022, e a quella data non c’era nessuna notizia dei contributi statali, attivati a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legge n. 73 del 21 giugno 2022 e soprattutto del Decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 5 agosto 2022, registrato alla Corte dei Conti solo il successivo 6 settembre 2022”.