Lite al centro d'accoglienza per minori: 17enne accoltellato, un arresto per tentato omicidio

Un cittaidno albanese di 16 anni, ospite di una struttura di accoglienza per minori non accompagnati, è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio. I fatti si sono verificati ieri, 20 marzo, poco prima dell’ora di pranzo: mentre i ragazzi stavano guardando la TV nella saletta comune del centro, riferiscono i carabinieri, si è scatenata una lite per motivi futili e in particolare per il volume troppo alto del televisore.

Da quanto ricostruito, il 16enne si è quindi scagliato contro un 17enne, cittadino pakistano, inizialmente con un martello e, successivamente, con un coltello prelevato dalle cucine. Il giovane è stato colpito da un fendente al petto sotto gli occhi dei presenti, tra cui il fratello della vittima.

I carabinieri, allertati dal 118, sono giunti sul posto, il ferito era accasciato e, nel tentativo di frenare l’emorragia, si teneva una mano sul petto, sino all’arrivo dei sanitari che hanno cercato di di tranquillizzarlo e lo hanno immedfiatamente trasportato all’ospedale Maggiore, dove è tuttora ricoverato in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.

L’aggressore è stato rintracciato nei pressi della struttura. Le armi utilizzate sono state sequestrate dalla sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo Carabinieri che ha effettuato i rilievi tecnici sul luogo del reato.

E' stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna, è stato collocato in un Centro di Prima Accoglienza.

Tre minorenni erano stati denunciati a febbraio per rissa. L'episodio risale alla fine del 2021, quando i responsabili di una struttura ricettiva della provincia, inserita nel programma di gestione dei migranti in arrivo nella Città metropolitana, chiamarono la centrale operativa 112 per segnalare una rissa scaturita tra un gruppo di giovani minorenni stranieri.