Messa in piega e massaggi: ecco il nuovo centro benessere per i pazienti del Sant'Orsola | VIDEO

Si chiama “L’acqua e le rose” ed è il nuovo centro benessere dedicato ai pazienti del Sant’Orsola. Grazie alle donazioni di più di seicento bolognesi, sia associazioni che semplici cittadini, la Fondazione Sant’Orsola ha potuto inaugurare “un’oasi di serenità” all’interno del padiglione 2 del Policlinico. “Con questo intervento – dice il presidente della Fondazione Giacomo Faldella – mettiamo concretamente al centro il benessere e la dignità del paziente che, quando viene ricoverato in ospedale, ha bisogno di trovare un luogo capace di prendersi cura ed avere attenzione al benessere di tutta la persona. Adesso che il cantiere è terminato, ogni donazione che arriverà servirà al suo funzionamento”. Funzionamento garantito anche grazie ai volontari che presteranno il proprio tempo e il proprio lavoro per il benessere dei pazienti.

I servizi del nuovo centro benessere

La nuova struttura si trova all’interno del padiglione 2 del Policlinico perché qui le percentuali dei pazienti che rimangono ricoverati per più di 15 giorni è doppia rispetto alla media dell’ospedale. All’interno dei cento metri quadrati de “L’acqua e le rose” i pazienti troveranno delle docce per chi è parzialmente autosufficiente, una vasca per bagno assistito con un sollevatore per i pazienti non autosufficienti, un lettino per massaggi e agopuntura e il servizio di barbiere e parrucchiere. Tutti i servizi sono gratuiti.

Come funziona “L’acqua e le rose”

Il centro benessere all’interno del padiglione 2, almeno in questa fase inziale, sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 7.30 alle 12.30. Vi lavoreranno tre operatori socio-sanitari, venti barbieri e parrucchiere che presteranno servizio a turno, quattro barbieri in pensione e venti volontari di Fondazione Sant’Orsola. Il servizio è ad usufrutto di tutti i pazienti del padiglione 2, i quali potranno prenotare i servizi attraverso una piattaforma dedicata effettuata dal coordinatore infermieristico.