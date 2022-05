Dall'estetista al barbiere, al Sant'Orsola apre un centro dedicato al benessere | VIDEO

Fare una doccia, tagliare la barba, spuntare i capelli, sistemare le unghie. Sono azioni che tutti noi compiamo quotidianamente, senza difficoltà, e che invece diventano molto complicate per chi è ricoverato in ospedale. Ma è proprio lì, tra le corsie di un reparto, che il benessere e la dignità della persona diventano ancora più importanti e centrali.

Da questa consapevolezza, dietro il suggerimento e la sensibilità di alcuni medici e infermieri, nasce il progetto della Fondazione Sant'Orsola 'Al Sant’Orsola come a casa' che porterà presto alla realizzazione di un centro per il benessere nell'area Malpighi del Policlinico, dove prima c'era il vecchio centro bagni, chiuso dal 2015 e in attesa di ristrutturazione. I lavori sono partiti il 9 maggio e l'obiettivo è terminare tutto entro l'estate.

"Un centro per il benessere dei ricoverati nel padiglione con più posti letto, il numero 2. Quello contraddistinto, tra l’altro, dalla percentuale più alta di lungodegenti. È questo il sogno che vogliamo realizzare con il progetto, un modello d’intervento che pone al centro il benessere e la dignità della persona anche quando deve rimanere a lungo ricoverata in ospedale", affermano dalla Fondazione.

"Intanto abbiamo deciso di avviare subito i primi servizi, al letto del paziente. Alcuni barbieri e parrucchiere aderenti a Cna Bologna hanno iniziato da tagliare barba e capelli e fare la piega nei due reparti di Geriatria, dove il bisogno è particolarmente forte".

"Grazie alle donazioni che riusciremo a raccogliere, estenderemo questo servizio e realizzeremo il progetto del Centro, un luogo di cura del benessere a 360 gradi, dove troveranno posto docce per i pazienti autosufficienti, vasca per bagno assistito con sollevatore per pazienti non autosufficienti, servizio di barbiere e parrucchiere, altri servizi per il benessere, che saranno attivati progressivamente, quali estetista, podologo e agopuntura contro il dolore". Come donare.