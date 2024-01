Cane anti-droga e agenti tra i negozi, al Gran Reno il primo sabato di shopping e controlli | VIDEO

Clicca qui per iscriverti al canale Whatsapp di BolognaToday

Quando scendono dal treno, i passeggeri arrivati alla stazione di Casalecchio Palasport trovano sulla banchina decine di agenti di Polizia, i Carabinieri, alcuni militari dell’Esercito e la Guardia di finanza con il cane anti-droga. Li fanno scendere e, raggruppati i più giovani, parte il controllo dei documenti con la videocamera. Per molti è iniziato così il sabato di shopping al Gran Reno, attenzionato speciale da parte della Questura dopo alcuni episodi di violenza tra ragazzi che si sono verificati al suo interno.

Quella di oggi 20 gennaio si tratta della prima delle operazioni ad alto impatto che, almeno fino alla primavera e con cadenza settimanale, vede impegnati un centinaio di uomini tra forze dell’ordine e sicurezza privata. La misura ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza delle migliaia di clienti che soprattutto nel fine settimana affollano i negozi e le gallerie del centro commerciale, e prevenire eventuali disordini. Ma già al suo esordio divide i clienti e anche gli stessi giovani, su cui si concentrano i controlli maggiori.

“Mi sono sentita a disagio – racconta Azzurra, 23 anni, che insieme al coetaneo Gianmarco è arrivata a Casalecchio in treno per andare all’Ikea –. Davanti a me ho visto passare tranquillamente una famiglia mentre io sono stata fermata dai Carabinieri nonostante non avessi fatto nulla”. “Non mi ha fatto piacere – aggiunge Gianmarco – capisco che ci sono stati problemi ultimamente, ma vorrei essere libero di viaggiare in treno senza essere controllato”.

I controlli partono già dalla stazione ferroviaria dove vengono creati due passaggi diversi, uno per le famiglie e i bambini e uno per gli adolescenti e i ragazzi. In caso di irregolarità, la persona in questione viene accompagnata alle volanti e sottoposta a ulteriori accertamenti. Insieme agli steward, la polizia Municipale e le altre forze dell'ordine presidiano anche le gallerie del centro commerciale: “Con loro mi sento più sicura”, commenta una negoziante. Per il titolare di un bar, invece, è “un po’ troppo”.

L’attenzione maggiore viene data alle terrazze esterne di fianco all’area ristoro dove i giovani si aggregano maggiormente: “È qui che capitano le risse ma oggi possiamo stare più tranquilli”, spiega Melissa, una ragazza di 14 anni che insieme ai suoi amici frequenta spesso il centro commerciale. Ad Ayou, della stessa età, sono stati controllati i documenti in stazione: “Ma va bene così, prima che cominciassero a fare i controlli qui c’erano più casini”.

A controllare la situazione c'è anche l'assessore alla Sicurezza di Casalecchio di Reno, Paolo Nanni: "L'obiettivo è quello di indirizzare i ragazzi al divertimento senza causare guai - commenta -. Mi sembra che l'operazione di oggi stia dando degli ottimi risultati".

