Centro culturale intitolato al Dott. Giovanni, Cesare Cremonini: "Un grande piacere risentire l'appartenenza" | VIDEO

Un dottore d'altri tempi Giovanni Cremonini, papà di Cesare, venuto a mancare nel 2019. Oggi l'amministrazione di San Lazzaro ha voluto intitolare al medico di famiglia che ha assistito i cittadini della via Emilia per 40 anni, il Centro Culturale di Idice.

"E una restituzione che si ha quando si è fatto molto" ha detto la sindaca di San Lazzaro Isabella Conti "era nostro dovere rigenerare questo spazio e abbiamo creato un contenuto serio, un centro per adolescenti, è un luogo vissuto e amato da tutta la città".

"E' un onore per me poter passare qui sua via Emilia, quando vado a trovare mia mamma, è il mio luogo del cuore. Sarà un grande piacere risentire l'appartenenza. In vita mio padre sarebbe stato imbarazzato, oggi che non c'è più da lassù è molto contento", ha detto ai cronisti un commosso Cesare Cremonini.

L'insegnamento del dott.Giovanni si è riverberato anche nel suo lavoro: "Devo molto a questa zona, alle molte persone che portano avanti un certo tipo di valori, l'affetto che mio padre aveva per la gente è lo stesso che ho trasmesso al pubblico durante i concerti" ha detto Cesare.