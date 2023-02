Criminalità organizzata, a Bologna il nuovo centro DIA: "Segnale importante, anche questo è territorio di mafia"

"Bologna ne aveva bisogno e si lavorava a questo progetto da tempo": la sezione della Direzione investigativa antimafia (DIA) da oggi è diventata un centro operativo con tanto di taglio del nastro altamente simbolico alla presenza di tutte le istituzioni cittadine e militari, in collegamento dalla Calabria (in simultanea sono state inaugurate le sedi di Catanzaro e Brescia), anche il Ministro degli Interni Matteo Piantedosi e il capo della Polizia Lamberto Giannini. Una targa all'ingresso e tante riflessioni sull'importanza di questa elevazione: "Un segnale di attenzione importante in un territorio nel quale gli appetiti economici sono notevoli e lo Stato così ha risposto in modo forte ed energico. Così saremo sempre saremo più al servizio delle Prefetture e della Procura" ha detto il direttore del nuovo centro felsineo, il colonnello Marco Marricchi. Le nuove sedi di Catanzaro, Bologna e Brescia rispondono all’esigenza di adeguare i reparti, uffici e articolazioni territoriali della Dia, all’evoluzione del fenomeno mafioso. In particolare, l’elevazione delle sezioni operative, già presenti nelle tre città, al rango di Centri operativi, si è resa necessaria per la presenza diffusa di fenomeni criminali di tipo mafioso, che richiedono un potenziamento strutturale per fronteggiare le crescenti esigenze preventive e investigative.

Presente alla cerimonia in zona Paladozza anche il procuratore capo di Bologna, Giuseppe Amato: "Questo nuovo centro dimostra l'attenzione verso le attività di prevenzione e investigazione alla criminalità organizzata in un contesto nel quale è indubbia l'infiltrazione delle mafie, che non è di tipo militare quanto economico e imprenditoriale. Con questo centro il rapporto con il personale tecnicamente qualificato sarà più diretto".

Per Lucia Musti, procuratore generale reggente di Bologna: "C'era bisogno di questo riconoscimento ufficiale. L'Emilia-Romagna è un territorio di mafia, al pari di altri distretti e questo centro si fonda sul lavoro delle forze di Polizia e delle Magistrature. La criminalità organizzata opera in modo silenzioso, spesso inserita nell'economia legale e ci sono persone (anche qui) che fanno affari con la mafia".

Le tre nuove sedi: Bologna, Brescia e Catanzaro

Dopo il taglio del nastro inaugurale da parte del ministro Piantedosi, nel suo intervento, il capo della Polizia Giannini ha sottolineato che: “È un momento importante questo, perché si riesce a realizzare un qualcosa che ha avuto un percorso pensato, un percorso normativo, ma soprattutto è stata avvertita una esigenza forte nel cercare di rafforzare ancora dei presidi di lotta contro la criminalità organizzata, che non ha quei confini geografici a cui noi siamo abituati. Probabilmente - ha aggiunto il prefetto Giannini - nelle regioni del nord Italia si andranno a contrastare alcuni dei soggetti che anche qui operano, ma lo Stato è presente e mette in campo delle professionalità importanti e fa degli investimenti importanti per questa lotta. Mi piace sottolineare che siamo qui, in un bene che è stato confiscato. Ciò evidenzia l’alto valore simbolico della presenza dello Stato che riafferma un diritto. L'attività della Dia è l'esplicazione del concetto di lavoro interforze, di collaborazione, di servizio, di mettere insieme energie importanti per combattere la criminalità organizzata e, soprattutto in questo periodo - ha concluso Giannini - per affrontare un momento decisivo, quello di vincere la sfida per cercare di preservare tutte quelle risorse necessarie, dagli appetiti illeciti della criminalità organizzata”.