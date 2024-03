A Crespellano apre il centro giovanile dedicato Chiara Gualzetti

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Valsamoggia non dimentica Chiara Gualzetti, la ragazza che nel giugno del 2021 fu uccisa da un ragazzo che, come lei, era minorenne all’epoca dei fatti. Su iniziativa della web radio New Music Valsamoggia, con il patrocinio del Comune di Valsamoggia e la collaborazione di diverse realtà e imprese del territorio, il prossimo martedì 2 aprile verrà inaugurato il Centro culturale giovanile Chiara Gualzetti. Il nuovo circolo sarà in piazza della Pace, nel centro di Crespellano. "Far sentire la nostra vicinanza ai giovani - spiega Filippo Corvino, presidente della New Music Valsamoggia e fondatore del centro - è essenziale: se si sentono amati si sentono aiutati da noi e si apre uno spiraglio. Il futuro senza di loro non esiste, le nostre parole servono a creare progetti, poi la parola passa ai ragazzi. E questo intendiamo fare con il centro culturale giovanile 'Chiara Gualzetti', poiché combattere la violenza e promuovere una cultura dell'ascolto è un impegno culturale di tutti".

Per questo, continua Cesare Barone, direttore del centro, "abbiamo in programma diversi corsi, iniziando proprio con l'invito all'ascolto per una 'nuova' comunicazione, basata sulla cultura dell'ascolto contro la violenza e ancor peggio l'indifferenza". Lo riporta l’agenzia Dire.