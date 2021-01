Polo logistico di Altedo, raccolta firme contro: "Salviamo le risaie"

La mobilitazione contro il nuovo polo logistico ad Altedo, nel bolognese, si concretizza anche nel lancio di una raccolta firme online su Change.org, al grido di: "Polarizziamoci contro il Polo - Salviamo le risaie". La petizione chiede a Città metropolitana di Bologna, Regione Emilia-Romagna, Unione Reno-Galliera e ai Comuni di Malalbergo e San Pietro in Casale di "abbandonare il progetto".

Sulla pagina della petizione, aperta ieri, compaiono molte realta' promotrici: tra queste Legambiente, Wwf, associazione Primo Moroni, Coro delle Mondine di Bentivoglio, Amo Bologna, Extinction Rebellion, Fridays For Future, Labas, Rigenerazione No Speculazione, Salvaiciclisti.

"Siamo di fronte all'ennesima opera di cementificazione selvaggia a beneficio economico della sola realtà proponente (Aprc di Lione)", recita l'appello: "Anziché valorizzare e rendere attrattivi i poli logistici esistenti dotandosi di infrastrutture moderne orientate al trasferimento delle merci su ferro, si continua nella miope politica di cementificare aree prossime ai caselli autostradali".

Il testo prosegue elencando gli "impatti negativi" che il polo, per i firmatari, porterà sotto diversi profili: dall'inquinamento al paesaggio. Un paragrafo è dedicato al tema del lavoro, su cui proprio oggi ha fatto leva la sindaca di Malalbergo, Monia Giovannini, per difendere il progetto: "Siamo certi che la logistica rappresenti un settore economico di valore per il territorio?", scrivono gli ambientalisti, considerando gli alti livelli di "dumping contrattuale". Sono oltre 500 le firme finora raccolta. Ma, scrivono i promotori, su questo appello confluirà anche una precedente petizione, aperta qualche giorno fa da Renato Rizz, consigliere comunale di San Pietro in Casale: 1.200 le adesioni. (Pam/ Dire)