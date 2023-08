"Serve spazio per 511 nuovi arrivi: centinaia di richiedenti asilo sfrattati dal Cas di via Mattei"

Un numero imprecisato, da 100 a 269 richiedenti asilo, dovrà lasciare i Cas di Bologna per far posto ai 511 persone (ancora richiedenti), arrivati di recente in Italia e che sono stati (o stanno per essere) inviati sul territorio nell'ambito del Piano di riparto nazionale.

La denuncia arriva dall'Associazione di studi giuridici sull'immigrazione (Asgi), che mette nel mirino un'ordinanza del Prefetto di Bologna che dispone "la revoca immediata dell'accoglienza di un numero imprecisato di richiedenti asilo ospiti dei Cas dell'area metropolitana, che risultano avere un ricorso pendente per il riconoscimento della protezione internazionale", spiega l'Asgi. "Il Prefetto ha rilevato che nei Cas sono presenti 269 persone che hanno presentato ricorso contro il rigetto della domanda di protezione internazionale, per 100 delle quali 'non sussistono condizioni di vulnerabilità e sono in accoglienza da almeno tre anni'. Dunque possono tranquillamente uscire dall'accoglienza entro quattro giorni", protesta l'associazione, certa che queste persone finiranno in mezzo alla strada. Non solo, Asgi ritiene l'ordinanza illeggittima. "Viola manifestamente i principi affermati dalla Corte costituzionale, in quanto è a tempo indeterminato e i criteri con i quali ha selezionato i richiedenti asilo da espellere immediatamente dal sistema accoglienza sono totalmente discriminatori", sostiene, evidenziando il richiamo all'articolo 2 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza dichiarato "illegittimo" dalla Corte costituzionale

"L'ordinanza tenta di legittimare il gravissimo dispositivo di revoca immediata dell'accoglienza paventando problemi di ordine pubblico per l'arrivo nell'area metropolitana di Bologna di 511 richiedenti asilo. L'ordinanza afferma che 'risulta maggiormente adeguato disporre l'uscita dai Cas di persone che già da anni fruiscono di misure di accoglienza e che hanno visto già rigettata l'istanza di protezione internazionale in quanto capaci di orientarsi sul territorio maggiormente autonomi'", spiega l'associazione. Il vero problema di ordine pubblico, però "è rappresentato dallo Stato e dalle sue istituzioni periferiche, le quali da mesi non organizzano il sistema di accoglienza, lasciano per strada i richiedenti asilo, impongono mesi di attesa prima di formalizzare la domanda di protezione internazionale", attacca l'Asgi. "Nonostante l'evidente responsabilità dello Stato, si cerca di stravolgere la realtà imputando ai nuovi richiedenti asilo criticità da esso stesso determinate e facendone strumento di espulsione dal sistema accoglienza per coloro che sono arrivati prima e che hanno avuto l'ardire di contestare davanti al Tribunale le decisioni di rigetto della domanda di protezione internazionale. Richiedenti asilo che finiranno certamente per strada", avverte l'associazione. Del resto, "il reperimento di un'abitazione in tutta l'area metropolitana bolognese è notoriamente un'impresa impossibile, non solo per gli italiani, ma anche e soprattutto per le persone straniere".

Insomma, "come può pretendersi che 100 o 269 persone reperiscano in quattro giorni un'abitazione, se per mesi non sono riusciti a trovarla, non per propria incapacità ma per la descritta situazione? Il Prefetto non può far finta di non sapere che le centinaia di persone cacciate improvvisamente dai Cas saranno costrette a vivere per strada e con il rischio anche di perdere il lavoro, determinando, sì, problemi di ordine pubblico", ammonisce Asgi. Di qui la richiesta della revoca immediata dell'ordinanza e l'appello al Comune perché si faccia carico della questione indicando le soluzioni per l'accoglienza dei nuovi richiedenti asilo. (Vor/ Dire)