Ecco le nuove regole per i cantieri del centro di Bologna

Nuove regole, molto più rigide, per i cantieri del centro di Bologna. Le ha stabilite il sindaco, Matteo Lepore, con un'ordinanza che punta a i tutelare l'incolumità delle persone e prevenire fenomeni di incuria dello spazio pubblico. Le misure saranno valide dal 29 aprile al 31 ottobre.

Evitare spaccate e altri episodi

Tutti i cantieri che affacciano su strada dovranno delimitare e chiudere l'area per impedire l'accesso alle persone non autorizzate in qualunque momento del giorno. I materiali, poi, dovranno essere custoditi. La decisione arriva dopo un'ondata di spaccate avvenute nel cuore delle città. Per metterle in atto erano stati usati anche mattoni e pezzi di cemento utilizzati per i lavori della Garisenda. Chi non rispetterà l'ordinanza dovrà pagare una multa da 300 a 500 euro. Il materiale incustodito sarà requisito dal Comune.