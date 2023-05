Centro protesi di Vigorso ancora chiuso, CGIL: "Bene lo smart working per tutti i lavoratori coinvolti"

E' ancora chiuso il Centro Protesi Inail di Vigorso di Budrio che si è allagato il 17 maggio scorso. I pazienti e il personale erano stati evacuati e sono ancora in corso gli interventi per riaprire la struttura. 11 pazienti erano stati trasferiti all’ospedale di Budrio.

"Esprimiamo il massimo di vicinanza e solidarietà nei confronti di tutti i colleghi e i degenti della sede INAIL di Vigorso evacuata grazie all’intervento dell’Esercito e della Protezione civile, dopo che per tutta la mattinata il Personale sanitario interno aveva garantito assistenza ai pazienti ricoverati ai piani più alti dell’edificio - fa sapere Salvatore Bianco di FP CGIL - la sequenza di scene e di immagini che provengono da quei luoghi possono fare solo immaginare il carico di dolore e lo sconforto patito, alla vista della propria sede devastata dall’inondazione. E sin da subito ci siamo resi disponibili per ogni cosa potesse alleviare il carico di sofferenza e disagio".

Anche il sindacato quindi contribuirà a "portare aiuto a tutte le persone coinvolte. In parallelo si dovrà avere il massimo impegno per la riapertura completa in tempi celeri nella massima sicurezza di chi ci lavora, salvaguardando al meglio le costose attrezzature che contiene. Intendiamo contribuire fattivamente a promuovere quella cultura della prevenzione così importante per un territorio fragile come il nostro di modo da scongiurare per il futuro simili sciagure".

FP CGIL apprezza "l’attivazione immediata del lavoro agile emergenziale - smart working - senza lunari pretese di consumare ferie e permessi come avvenuto altrove - spiega Bianco - se ne richiede l’opzione per tutti coloro che sono coinvolti direttamente o indirettamente dall’inondazione e, anche, per tutte quelle situazioni familiari particolari. Occorre poi dare la possibilità per chi lo vorrà di prestare servizio nelle sedi più prossime al proprio domicilio. Tutto ciò nell’ottica di dare serenità alle persone e assicurare dignità al proprio lavoro".

