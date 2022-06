Centro sportivo Preziosi: ampliamento e riqualificazione del campo da calcio

Si sono conclusi i lavori di ampliamento e riqualificazione del campo da calcio presso il Centro sportivo Preziosi (Via Sandro Pertini - Ozzano dell'Emilia, BO), aperto alla città e alla comunità universitaria (sono previste tariffe agevolate per gli studenti e i dipendenti dell'Alma Mater). I lavori hanno riguardato la trasformazione da calcio a 5 a calcio a 7, la revisione del pavimento di gioco usurato e non più drenante e altri lavori di manutenzione al Campo Sportivo.

All'evento di inaugurazione, mercoledì 29 giugno, sono intervenuti il Rettore Giovanni Molari, il Presidente CUSB Piero Pagni e il Sindaco di Ozzano Luca Lelli, mentre le rappresentative delle squadre che hanno partecipato ai Campionati autunnali ed estivi organizzati dal CUSB si sono sfidate in un quadrangolare per la Supercoppa.

ll nuovo campo da calcio a 7 è stato ampliato principalmente nel lato nord-ovest, garantendo un congruo spazio di circolazione dei fruitori con gli altri campi presenti e mantenendo la stessa orientazione. E' stato, quindi, rimosso il vecchio manto erboso sintetico ed è stato steso, su tutti i 1.500 mq di superficie, uno strato di sabbia di cava su cui è stato posizionato il nuovo manto erboso sintetico.

L’impianto è stato dotato di un sistema di irrigazione programmabile e di illuminazione con proiettori LED ad alta efficienza adatti per l’illuminazione di grandi aree e di impianti sportivi equipaggiati di speciali alette di schermatura montate sopra le ottiche, per bloccare l’illuminamento verso l’alto e rispettare le Leggi Regionali sull’inquinamento luminoso.

Sono stati, inoltre, eseguiti alcuni lavori di manutenzione nella recinzione esistente di confine dove sono stati sostituiti tutti i pali con altri di legno di uguale dimensioni e fattura; nella parte antistante l’ingresso degli spogliatoi, adibita a ritrovo e ristoro, è stato allestito un sistema ombreggiante con due maxi ombrelloni e con un nuovo arredamento da esterno; gli ambienti interni del fabbricato spogliatoio sono stati ritinteggiati con i colori Unibo-CUSB e dotati di adeguata infografica.