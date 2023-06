Centro storico, stop ai dehor su portici e stalli: "Riordino dello spazio pubblico"

C'è una data. Dal 1° luglio dovranno essere rimossi i dehor straordinari all'interno della cerchia dei viali, quindi via gli arredi sotto i portici o su stalli di sosta, nonostante il Governo abbia prorogato al 31 dicembre, lasciando però la decisione ai singoli comuni. Dopo le ipotesi, oggi è arrivata la decisione della Giunta.

Prorogate invece fino al 31 dicembre 2023 tutte le altre occupazioni di suolo pubblico già concesse ai pubblici esercizi dal Piano straordinario "covid". I dehor straordinari sono stati previsti nel periodo della pandemia e prorogati con riduzioni progressive delle superfici in particolare in centro storico.

“Con questa decisione - spiega l’assessora all’Economia di vicinato e Commercio Luisa Guidone - la Giunta procede al riordino dello spazio pubblico, in particolare in centro storico. Dopo le tante deroghe effettuate in questi anni per le esigenze pandemiche si torna a quanto previsto dal nostro Regolamento. Oggi, riaffermiamo l’importanza di trovare un equilibrio nell’uso dello spazio pubblico, in una zona della città che, in modo particolare, è da sempre baricentro di tanti interessi di varia natura anche perché crocevia di tante persone”.

Critica la Lega. Per Matteo Di Benedetto, capogruppo in Comune si tratta della “ennesima mazzata di Lepore e soci contro i ristoratori del centro. Questa volta si vanno a colpire molti dei dehor dentro le mura - continua Di Benedetto - La proroga riconosciuta dal governo permette l’estensione delle concessioni fino a fine anno, la sinistra riconosca questa necessità. Dopo anni di difficoltà, perché non concedere almeno un’estate a ‘pieni polmoni’, con tutto l’indotto del turismo, ai nostri ristoratori? Non farlo sarebbe una scelta insensata" e promette proposte per "stare al fianco di chi oggi è entrato nel mirino di Lepore. Colpire i chi investe le proprie risorse, il proprio tempo e la propria energia per creare lavoro e ricchezza, evidentemente, è un’attività a cui la sinistra non riesce proprio a rinunciare”.