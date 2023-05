Lavoratori in nero in centro: controlli a tappeto nei locali della "movida"| VIDEO

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Bologna hanno effettuato circa 300 interventi da gennaio ad aprile che hanno interessato l’area del centro storico di Bologna, con attenzione particolare, nei fine settimana, alle aree dalla cosiddetta "movida".

Oltre a violazioni in materia di certificazione - con situazioni irregolari in 170 casi - è stata accertata la presenza di lavoratori irregolari, sia in alcuni locali (esercizi di somministrazione di cibo e bevande), sia in circa 50 attività di commercio ambulante e/o vendita di prodotti ortofrutticoli.

Sono stati 21 i lavoratori in "nero" rilevati, e gli esercizi presso i quali erano impiegati sono stati segnalati alla Direzione Provinciale del Lavoro. Nel caso di 9 pubblici esercizi è stata altresì avanzata "proposta di chiusura poiché all'atto dell'accesso erano presenti lavoratori non regolarmente assunti in misura superiore al 10% di quelli regolari" rendono noto le Fiamme Gialle.

Alcuni giorni fa, i Carabinieri Tutela del Lavoro hanno sospeso 8 attività con sanzioni amministrative e penali per oltre 120. 000 euro, per la presenza di lavoratori irregolari.

A fine marzo nella giornata di inizio degli "Stati generali della notte", che ha dato il via alla co-progettazione del Piano della notte per affrontarne la gestione, il Questore di Bologna, Isabella Fusiello, aveva assicurato "maggiori controlli ai pubblici esercizi" soprattutto nella zona universitaria, dove nei fine settimana si registra la maggiore concentrazione di persone.