Centrodestra e candidato alle elezioni 2021: sfilata di big sotto le Torri

Il 19, Salvini, lunedì 12 Meloni e domani il ministro degli affari regionali Mariastella Gelmini. Nonostante l'attendismo e le titubanze nel campo del centrodestra, Bologna nei prossimi giorni ospiterà a vario titolo tutti i big del centrodestra nazionale. Inevitabilmente il tema sul piatto è quello del candidato sindaco, una scelta che sta maturando ormai fuori tempo massimo.

Su questo il leader del Carroccio è categorico, e ha già buttato in piazza la data del 19 luglio, non si sa quanto concordata con le altre formazioni. Guardando ai nomi fin qui usciti, spicca quello di Andrea Cangini, indigesto però al Carroccio, che vorrebbe un civico, e batte sull'imprenditore Battistini.

Nell'attesa intanto domani Gelmini, sarà in città per impegni istituzionali, ma non mancherà un appuntamento politico col suo partito. Gelmini farà infatti visita nel pomeriggio alla sede del partito in via D'Azeglio per incontrare il coordinamento cittadino insieme alla consigliera regionale Valentina Castaldini.

Prima, la ministra per gli Affari regionali e le autonomie farà visita insieme al presidente della Regione Stefano Bonaccini all'Hub vaccinale della Fiera e al Tecnopolo. In serata Gelmini sarà anche a Piacenza dove è in programma la visita all'ex ospedale militare,con la sindaca Patrizia Barbieri