Cerca di rientrare in Europa a nuoto: fermato alla frontiera

E' stato riconosciuto da un ispettore di polizia,impegnato nelle attività dell'agenzia "Frontex", che coordina i controlli di frontiera e costieri dei paesi aderenti all'UE, un cittadino moldavo di 24 anni. Lo riferiscono la Polizia di frontiera romena e il quotidiano romeno Bzw.

Da quanto si apprende, il giovane era stato espulso dal nostro paese per furti commessi a Bologna ed è stato bloccato mentre tentava di rientrare in Romania, quindi in Europa, attraversando a nuoto iun fiume Prut, che segna quasi il confine Moldavia e Romania, nel tentativo di raggiungere i genitori che vivono in Italia.

Gli agenti si sono basati sulle informazioni e sulla collaborazione dei colleghi moldavi che hanno confermato l'identità.