Al via il Cersaie, attese 100mila persone: modifiche al traffico (tra le polemiche)

Edizione numero 40 per il Cersaie, Salone Internazionale della Ceramica, in programma dal 25 al 29 settembre in Fiera.

Numerosi gli eventi nell'evento, convegni seminari, formazione e presenze politiche "peso": dalla sottosegrettaria Lucia Borgonzoni, al viceministro e Galeazzo Bignami e ancora il presidente della Regione, Stefano Bonaccini ed Elisabetta Gualmini, Presidente Forum Ceramica, commissioni economia, bilancio e lavoro al Parlamento Europeo, per citarne alcuni.

Le stime parlano di 100mila presenze e a preoccupare è il rischio ingorghi non solo in via Stalingrado, ma in tutta la città.

Il Comune, da parte sua, ha emanato un'ordinanza di modifiche alla viabilità, mentre Autostrade ha chiuso l'uscita. Previsto anche un maggior presidio da parte della Polizia Locale, in particolare nelle fasce orarie più problematiche (7.30-11.30 e 16.30-19.30).

Le modifiche al traffico

Per ridurre il flusso del traffico privato nell’area, dove è presente anche il cantiere del tram, sull'asse viale Europa/viale della Fiera in direzione centro, l'obbligo di svolta a destra ai veicoli che si immettono da via Michelino, con l'eccezione del bus Tper 35, che potrà svoltare a sinistra da via Michelino verso via della Fiera in direzione centro, mantenendo così inalterato il suo percorso ordinario.

In accordo con Auotstrade chiuse le rampe dell’uscita numero 8 della tangenziale che immettono in viale Europa, in direzione centro città, tra le ore 8 e le 10 e tra le 17 e le 19, dal 25 al 29 settembre.

Chiusura al traffico di piazza Costituzione, ad eccezione di trasporto pubblico e taxi e in via Stalingrado verrà istituito il divieto di sosta per i pullman turistici nel tratto da piazza Costituzione alla rampa della Tangenziale.

Le polemiche

A mettere in moto le reazioni sono state le dichiarazioni dell'assessora cittadina, Velntina Orioli, che ha parlato di trasporti non affidati solo ai tassisti "perchè, se così fosse, visto il livello del servizio taxi in questo tempo in città, non saremmo davvero in buone mani. La città è raggiungibile e percorribile in tanti modi e questa è una condizione che deve restare tale perché le esigenze di mobilità di cittadini e visitatori sono molto diverse”. L'invito è anche di attraversare in auto il meno possibile la zona.