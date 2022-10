Rubate nel 1992, tornano in Certosa quattro preziose lesene in marmo della fine dell’Ottocento | VIDEO

L'operazione del Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale restituisce i beni alla città. Erano in Germania

Quat­tro gran­di decorazioni in mar­mo bian­co (le­se­ne il termine architettonico), ru­ba­te ad ot­to­bre 1992 dal­la pre­ge­vo­le 'Cap­pel­la Mi­che­li' del­la Cer­to­sa, sono state restituite alla città dal Nu­cleo Tutela del patrimonio culturale dei carabinieri di Bologna che le aveva individuate nel 2010. Dopo anni di indagini e approfondimenti, nel 2018 la conferma definitiva, ora il ritorno a casa.

La storia

La com­ples­sa ed ac­cu­ra­ta at­ti­vi­tà di in­da­gi­ne, spiega il comandante Giuseppe De Gori, è sta­ta svi­lup­pa­ta dai Ca­ra­bi­nie­ri TPC dopo aver ac­cer­ta­to, nel cor­so del­la re­go­la­re at­ti­vi­tà di con­trol­lo e mo­ni­to­rag­gio dei beni ven­du­ti sul­le piat­ta­for­me e-com­mer­ce in Ita­lia e al­l’e­ste­ro, la ven­di­ta, pres­so una nota casa d’a­ste te­de­sca, del­le quat­tro le­se­ne in mar­mo di pro­ba­bi­le pro­ve­nien­za bo­lo­gne­se.

Le im­ma­gi­ni de­gli ele­men­ti in mar­mo aspor­ta­ti era­no sta­te in­se­ri­te al­l’e­po­ca del fur­to nel­la “Ban­ca dati dei beni cul­tu­ra­li il­le­ci­ta­men­te sot­trat­ti” ge­sti­ta dal Co­man­do TPC, e, pro­prio dai pre­li­mi­na­ri ac­cer­ta­men­ti con­dot­ti, i ca­ra­bi­nie­ri po­te­va­no ri­le­va­re che le foto dei beni d’ar­te po­sti in ven­di­ta sul mer­ca­to an­ti­qua­ria­le te­de­sco era­no si­mi­li a quel­le del­le quat­tro le­se­ne in mar­mo, tra­fu­ga­te il 1° ot­to­bre 1992 dal­l’in­ter­no del Ci­mi­te­ro Mo­nu­men­ta­le.

Im­por­tan­ti i suc­ces­si­vi ac­cer­ta­men­ti con­dot­ti dai Ca­ra­bi­nie­ri TPC con la fon­da­men­ta­le col­la­bo­ra­zio­ne dei fun­zio­na­ri del Mu­seo ci­vi­co del Ri­sor­gi­men­to di Bo­lo­gna, in par­ti­co­la­re dei re­fe­ren­ti che cu­ra­no la va­lo­riz­za­zio­ne del pa­tri­mo­nio ar­ti­sti­co-cul­tu­ra­le del­la Cer­to­sa; pro­prio at­tra­ver­so la con­sul­ta­zio­ne del ca­ta­lo­go fo­to­gra­fi­co di­gi­ta­le del­la Cer­to­sa, si po­te­va vi­sio­na­re la fo­to­gra­fia del­la Cap­pel­la Mi­che­li, con­fron­tar­la con quel­la dei beni po­sti in ven­di­ta e ri­scon­tra­re ul­te­rior­men­te l’ef­fet­ti­va cor­ri­spon­den­za di que­sti ul­ti­mi con quel­li tra­fu­ga­ti a Bo­lo­gna da ol­tre ven­ti anni.

Le suc­ces­si­ve pro­lun­ga­te in­ve­sti­ga­zio­ni ve­ni­va­no così coor­di­na­te pri­ma dal­la Pro­cu­ra del­la Re­pub­bli­ca pres­so il Tri­bu­na­le di Bo­lo­gna e suc­ces­si­va­men­te dal­la Pro­cu­ra del­la Re­pub­bli­ca pres­so il Tri­bu­na­le di Roma (grup­po Tu­te­la pa­tri­mo­nio ar­ti­sti­co), che at­ti­va­va im­me­dia­ta­men­te i pre­vi­sti ca­na­li di coo­pe­ra­zio­ne giu­di­zia­ria con la Ger­ma­nia al fine di evi­ta­re la di­sper­sio­ne dei beni mar­mo­rei, giun­ge­re al­l’i­den­ti­fi­ca­zio­ne de­gli au­to­ri del­la ri­cet­ta­zio­ne ed in par­ti­co­la­re con­sen­ti­re il rim­pa­trio nel ter­ri­to­rio na­zio­na­le dei beni il­le­ci­ta­men­te espor­ta­ti.

Per la com­ples­sa vi­cen­da è così ri­sul­ta­ta fon­da­men­ta­le l’at­ti­vi­tà di in­da­gi­ne svi­lup­pa­ta tra le au­to­ri­tà giu­di­zia­rie te­de­sche e quel­le ita­lia­ne, at­tra­ver­so spe­ci­fi­ci ac­cer­ta­men­ti con­dot­ti sia in Ita­lia che al­l’e­ste­ro per ri­sa­li­re ai ven­di­to­ri e/ o pro­prie­ta­ri del­la re­fur­ti­va mes­sa in ven­di­ta ma so­prat­tut­to per ac­cla­ra­re con as­so­lu­ta cer­tez­za la pro­ve­nien­za dei beni dal Ci­mi­te­ro del­la Cer­to­sa di Bo­lo­gna.

Il calco del frammento

Così, ac­cer­ta­to che in oc­ca­sio­ne del fur­to il di­stac­co dal­le pa­re­ti mu­ra­rie di una del­le quat­tro le­se­ne ave­va pro­vo­ca­to la rot­tu­ra di un pic­co­lo an­go­lo di mar­mo che i mal­vi­ven­ti non riu­sci­va­no a stac­ca­re dal­la pa­re­te, su di­spo­si­zio­ne del­la ci­ta­ta Au­to­ri­tà Giu­di­zia­ria, i ca­ra­bi­nie­ri del TPC di Bo­lo­gna ac­com­pa­gna­ti dal fun­zio­na­rio re­fe­ren­te del Co­mu­ne fel­si­neo, nel mese di giu­gno 2018, si re­ca­va­no in mis­sio­ne a Mo­na­co di Ba­vie­ra.

Qui alla pre­sen­za di uf­fi­cia­li del­la Po­li­zia Te­de­sca, che ave­va­no ope­ra­to il se­que­stro, po­te­va­no ese­gui­re sen­za om­bra di dub­bio il ri­co­no­sci­men­to dei beni. Fon­da­men­ta­le è ri­sul­ta­ta la per­fet­ta coin­ci­den­za tra il cal­co del fram­men­to di mar­mo ri­ma­sto at­tac­ca­to sul­la pa­re­te del­la Cap­pel­la Mi­che­li con l’an­go­lo man­can­te alla la­stra di mar­mo aspor­ta­ta e mes­sa in ven­di­ta.

La Pro­cu­ra del­la Re­pub­bli­ca pres­so il Tri­bu­na­le di Roma, a con­clu­sio­ne del­le in­da­gi­ni, ot­te­nen­do dal Giu­di­ce per le In­da­gi­ni Pre­li­mi­na­ri del­lo stes­so Tri­bu­na­le la con­fi­sca dei quat­tro beni mar­mo­rei di ri­le­van­te in­te­res­se sto­ri­co-ar­ti­sti­co, ne di­spo­ne­va il rim­pa­trio dal­la Ger­ma­nia e così la re­sti­tu­zio­ne alla cit­tà di Bo­lo­gna per es­se­re ri­col­lo­ca­ti nel luo­go di ori­gi­ne.

Nei pros­si­mi mesi il Mu­seo ci­vi­co del Ri­sor­gi­men­to del Set­to­re Mu­sei Ci­vi­ci Bo­lo­gna in­sie­me alla Com­mis­sio­ne Ar­ti­sti­ca del­la Cer­to­sa e di Bo­lo­gna Ser­vi­zi Ci­mi­te­ria­li va­lu­te­rà qua­le sia la mi­glio­re so­lu­zio­ne pos­si­bi­le per il de­fi­ni­ti­vo re­cu­pe­ro e va­lo­riz­za­zio­ne dei mar­mi, coin­vol­gen­do la So­prin­ten­den­za Ar­cheo­lo­gia, Bel­le Arti e Pae­sag­gio per la cit­tà me­tro­po­li­ta­na di Bo­lo­gna e le pro­vin­ce di Mo­de­na, Reg­gio Emi­lia e Fer­ra­ra.

Il com­ples­so re­cu­pe­ro del­le quat­tro le­se­ne con­sen­ti­rà nei pros­si­mi anni di ri­da­re in­te­gri­tà vi­si­va al sa­cel­lo rea­liz­za­to nel 1873 per vo­lon­tà di Gae­ta­no Mi­che­li, il qua­le per la sua rea­liz­za­zio­ne si ri­vol­se alla dit­ta bo­lo­gne­se di la­vo­ra­zio­ne del mar­mo Da­vi­de Ven­tu­ri & Fi­glio.