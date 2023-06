Cremonini e Nek volontari in Romagna. "È il momento di restituire"

Cesare Cremonini e Nek volontari nei luoghi dell’alluvione, impegnati a dare una mano alla popolazione colpita. Lo scatto del cantante bolognese e del collega di Sassuolo li ritrae insieme in una pausa pranzo, al tavolo della Protezione civile di Forlimpopoli, in un momento di riposo davanti a una bottiglia di vino rosso e un piatto di pasta.

Cremonini e l'indirizzo per donare

“È il momento di restituire. Insieme al meraviglioso amico Filippo@nekfilipponeviani. Grazie di cuore Valerio Grassi e Valentina Masoni e a tutti i fantastici volontari della “Protezione civile Forlimpopoli”. Grazie a Paolo “gas aperto” Gottardi, presidente dei volontari sicurezza di Sassuolo (di cui da oggi sono orgogliosamente iscritto) per avermi accolto. Per donare beni di prima necessità e aiuti umanitari alla protezione civile di Forlimpopoli, questo è l’indirizzo: via Corallo 440, Forlimpopoli (FC)”, scrive Cremonini sul suo account Instagram.

Nek: "Regalare il tempo è davvero importante"

E a stretto giro Nek gli risponde, anche lui per commentare la giornata passata insieme immortalata con la foto che li ritrae entrambi con la divisa della Protezione civile addosso. “Il tempo è quanto di più prezioso abbiamo e regalarlo è davvero importante. Lo ha fatto un amico straordinario, @cesarecremonini, tra sorrisi, abbracci, scatoloni da riempire, pesi da sollevare. Lo fa @vemme2016 Valentina, tra i responsabili della protezione civile di Forlimpopoli. Lo fanno tutte le persone che si dedicano incessantemente a tutto questo. È stata una nuova occasione per esserci. Grazie di cuore”, scrive Nek.