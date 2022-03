Lo chef bolognese apre un nuovo locale a Odessa: "Per portare serenità"

"Sì, siamo aperti. Venite!". Con queste tre parole Roberto Armaroli, chef bolognese che vive in Ucraina da anni, annuncia l'apertura del suo nuovo locale 'Antica Cantina' a Odessa, sul Mar Nero. Nonostante la guerra.

L'inaugurazione è prevista domani, 18 marzo, per pranzo, fascia oraria in cui resterà aperto. Perché restare e aprire un altro ristorante sotto le bombe? "È il mio lavoro – dice lo chef al Corriere – ma lo faccio soprattutto per dare qualche attimo di serenità alla città. Ovvio che non ci sono le condizioni economiche per restare a lungo a lavorare. La sicurezza? Per ora qui ancora c’è. Ma è difficile prevedere cosa abbia in testa quel matto. Potrebbe buttar giù tutto qui o altrove in pochissimo. Quindi vado avanti".

"Non c'è cancello, nessuna serratura, nessun bullone, che potrete regolare sulla libertà della mia mente", scrive l'imprenditore sui social. Arrivato nel 2008 in Crimea, Roberto Armaroli gestisce tre ristoranti e un'azienda di consulenza.

