Lo chef bolognese apre un nuovo locale a Odessa: "Per portare serenità"

"Sì, siamo aperti. Venite!". Con queste tre parole Roberto Armaroli, chef bolognese che vive in Ucraina da anni, annuncia l'apertura del suo nuovo locale 'Antica Cantina' a Odessa, sul Mar Nero. Nonostante la guerra.

L'inaugurazione è prevista domani, 18 marzo, per pranzo, fascia oraria in cui resterà aperto. "Abbiamo riacceso il forno e la macchina per la pasta, lavato la macchina del caffè e aperto le porte dell'Antica Cantina. Iniziamo a lavorare domani venerdì 18 marzo dalle 12.00 alle 16.30. Cerchiamo di lavorare ogni giorno. Il menu cambierà quotidianamente perché tutto dipende da quali cibi troviamo. Sto pensando di cucinare pizza, carne alla brace, un paio di insalate e pasta. Apriamo perché vogliamo portare beneficio al paese e ai nostri ospiti. Tutto il profitto, se riusciamo a fare soldi, andrà in aiuto della città e della difesa militare. Crediamo che presto la vittoria sarà nostra e ripristineremo tutti il miglior paese dell'est Europa. Nel frattempo, facciamo quello che abbiamo e quello che sarà! Teniamo duro e sosteniamoci a vicenda".

"Non c'è cancello, nessuna serratura, nessun bullone, che potrete regolare sulla libertà della mia mente", scrive l'imprenditore sui social. Arrivato nel 2008 in Crimea, Roberto Armaroli gestisce tre ristoranti e un'azienda di consulenza.

