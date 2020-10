L'appello degli chef bolognesi: "Ristoranti sono sicuri"

Mentre il governo si appresta a varare nuovi provvedimenti restrittivi per contenere l'impennata dei contagi, gli chef bolognesi fanno un appello a favore dei locali, assicurando il rispetto delle norme di sicurezza.

"Ci rendiamo perfettamente conto che l'estensione dei contagi del covid in Italia, e anche a Bologna, stia creando moltissima preoccupazione sia tra chi deve governare e amministrare, sia tra gli stessi cittadini. Ma proprio per questo pensiamo che la migliore tutela e garanzia per il cliente sia quella di garantire il massimo rispetto delle leggi e delle regole che ci vengono date da chi governa e da chi amministra", spiegano Paolo Carati, ristoratore e presidente Area Città Cna Bologna e Massimiliano Poggi, ristoratore e presidente dell'Unione agroalimentare dell'associazione.

"L'essere umano, animale sociale, ha la necessità di confrontarsi e frequentarsi, cosa lecita e sana, e questo lo si può fare seguendo le regole che già ci sono e che tutti conosciamo con tranquillità e in maniera coscienziosa", assicurano.

"In sicurezza nel rispetto delle norme, sanificati, con un numero massimo di sei ospiti al tavolo, seduti tranquillamente mentre si consuma il rito della socialità. A leggerla sembra la vera alternativa alla confusione alla calca sregolata, e in effetti lo è: questa è la proposta della ristorazione bolognese", rivendicano Carati e Poggi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"La ristorazione in questi mesi si è adeguata alle nuove misure di sicurezza investendo tempo e denaro. Adeguarsi al momento storico, mantenere in vita aziende e posti di lavoro è un impegno imprenditoriale e sociale talmente difficile che andrebbe supportato e non osteggiato. Vorremmo ancora poter dire fra qualche giorno che i ristoranti e i luoghi dedicati al cibo bolognesi sono ancora aperti e vivi", concludono. (Dire)