Impegno politico e volontariato, chi era Sofia Stefani la vigilessa uccisa ad Anzola Emilia

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Impegnata in politica e nel sociale. Sportiva e piena di interessi. Amante del suo lavoro alla Polizia Locale di Anzola Emilia. È così che amici, parenti ed ex colleghi ricordano Sofia Stefani, l’agente uccisa dal suo ex comandante Giampiero Gualandi con cui pare avesse avuto una relazione.

Una ragazza molto attiva

"Sofia era una ragazza molto attiva". La descrive così Davide Dall'Omo, sindaco di Zola Predosa. “Ha fatto il servizio civile nel nostro Comune nel 2020 - ha detto - ed era sempre partecipe alle iniziative pubbliche, perché ha vissuto in una famiglia dove ha respirato la partecipazione civica. Ho sentito i genitori, Bruno (grafico molto noto a Bologna, ndr) e Angela, che sono sconvolti, tutta la nostra comunità è a loro disposizione. Sofia aveva il desiderio di far parte della pubblica amministrazione. Adesso, dopo varie esperienze, cercava un pò di stabilità”.

Il prossimo impegno sarebbe dovuto essere quello, come faceva sempre, di scrutatrice ai seggi alle elezioni dell'8 e 9 giugno. "Ieri - prosegue il sindaco - abbiamo tenuto la commissione per organizzare i seggi e subito dopo aver siglato il verbale nel quale lei era stata confermata come scrutatrice, mi è arrivata la tremenda telefonata che mi avvisava di quello che era appena successo".

La passione per il suo lavoro

Sono decine le foto in divisa postate da Sofia sui social in cui emerge la sua passione per il lavoro nella polizia locale. Immagini scattate da sola o con i colleghi, sull’auto di pattuglia, video di operazioni riuscite. "Credo molto nel mio lavoro", aveva scritto a più riprese sul suo profilo Facebook.

L’impegno politico con il Pd

Appassionata di politica, Sofia si era avvicinata al Pd da ragazzina e da allora aveva sempre militato nel partito. Federica Mazzoni, segretaria della Federazione democratica bolognese, ha definito la sua morte “un dolore incredibile che tuttavia non ci consente il silenzio, né come cittadini e cittadine, né come istituzioni. In attesa di accertamenti, ora è il tempo di stringersi alla famiglia, a cui a nome di tutto il Partito Democratico di Bologna porgo le più sentite condoglianze e tutta la nostra vicinanza". Il Pd di Anzola dell'Emilia ha deciso di "sospendere tutte le sue attività" per ricordarla.

La Casa delle Donne

Nonostante Sofia per lavoro fosse ben informata e consapevole di segnali e conseguenze della violenza sulle donne non ne stata immune. Come agente di polizia locale, infatti, era andata più volte “allo sportello Via dalla violenza – spazio Angela Romanin, ad appena 50 metri da dove è stata uccisa”, fa sapere la Casa delle Donne per non subire violenza ha condiviso con un lungo messaggio in cui non esita a definire la morte di Sofia un femminicidio e sollecita a non parlare di “delitto passionale” o “movente passionale”.

Pattinaggio e basket e volontariato

Sofia era attiva anche nel sociale e faceva la volontaria per le Cucine Popolari, associazione di volontariato che punta a dare un pasto caldo e un punto di riferimento a chi ne ha bisogno. La 33enne era anche appassionata di sport, amante del basket e del pattinaggio artistico.