Chiara Ferragni a Bologna, bagno di folla e traffico del centro in tilt | VIDEO

Bagno di folla per Chiara Ferragni a Bologna. La nota influencer, stilista e imprenditice digitale ha incontrato i suoi fan nel punto vendita Douglas in via Rizzoli. Ferragni - che nel pomeriggio aveva pranzato a casa di Gianni Morandi - ha infatti lanciato in esclusiva per la catena di profumi e make up una linea di trucchi brandizzati e, nelle ultime settimane, ha dato il via ad un contest che permetteva ai suoi followers di incontrarla dal vivo. I più fortunati, dopo aver acquistato i suoi prodotti, hanno ricevuto in cambio un gratta e vinci che ha permesso a sessanta di loro di poter incontrare e scattare un selfie con la nota influencer. Nonostante i vincitori fossero solamente sessanta, però, Ferragni è stata accolta da un migliaio di persone nella speranza di poterla incontrare.

Traffico in tilt

Tante le persone assiepate sul marciapiede di via Rizzoli, anzi troppe. Attorno alle 18.20, la polizia municipale è dovuta intervenire chiudendo una delle due corsie di marcia. Inevitabili le ripercussioni al traffico, con bus e taxi bloccati in attesa che il traffico a corsie alternate defluisse.