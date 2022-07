Chiara e la condanna a 16 anni per il suo killer. E' la legge, ma è anche giustizia?

Chiara Gualzetti, uccisa a Monteveglio lo scorso anno, a pochi giorni dal suo 16° compleanno. A sferrarle alcune coltellate, per poi infierire sul suo corpo con calci e pugni, è stato un coetaneo, che considerava un amico. O forse qualcosa di più. Chiara, acqua e sapone, ancora bambina, diversamente da molte ragazzine della sua età, da poco più di un anno non esiste più. E' stata strappata al proprio futuro, all'amore dei suoi genitori, mentre chi l'ha ammazzata - senza motivo, se mai un motivo possa esserci - dovrà scontare 16 anni e 4 mesi di carcere. Che poi, al netto delle scontistiche e premialità, saranno ridotti.

Trattandosi di un processo con rito abbreviato e l'imputato minorenne era pressochè la pena massima. Una condanna che indigna l'opinione pubblica. Divulgata la sentenza del tribunale minorile del Pratello, a Bologna, i social sono infatti esplosi. C'è rabbia, riprovazione, interrogativi che serpeggiano.

"Questa è la legge. Ma è anche giustizia?". "Lui a una trentina di anni uscirà di galera, lei 4 metri sotto terra". "E' una vergogna, la vita di una ragazza vale così poco?". Sono alcuni dei commenti alla sentenza, che si sommano ai discorsi sulla funziona riabilitativa del carcere, all'ergastolo, fino ad arrivare alle esternazioni di chi addirittura invoca la legge del taglione o la pena di morte. Dando sfogo a un odio che si somma all'odio.

Atteggiamento distante da quello dei genitori di Chiara, Giusy e Vincenzo Gualzetti, che si sono battuti per una sentenza esemplare, affinchè la morte della loro unica figlia non sia stata "inutile", e che potesse fungere "da monito e da esempio per tutti quei ragazzini che commettono reati e credono che in quanto minorenni non sono punibili". Soprattutto in questo periodo di dilagante violenza minorile. Un segnale insomma che potesse anche assumere un messaggio in un certo senso paideutico.

"Riflettere sulla legislazione, non sulla sentenza"

La sentenza he è stata accolta tuttavia con soddisfazione dai familiari di Chiara. Seppur tenue: "Esemplare per quello che poteva essere. Chiara però non c’è più, si sarebbe voluto di più ma dobbiamo capire che questo per la legge era il massimo e ritenerci comunque soddisfatti". Queste le parole a caldo dopo il pronunciamento del Tribunale dei genitori e che ribadisce -come riporta l'edizione bolognese del Corriere - l’avvocato della famiglia invitando a "una riflessione. Non sulla sentenza ma sulla legislazione. Dove c’è efferatezza e premeditazione è difficile restare alle sacrosante tutele predisposte per i minori".

(Alcuni commenti in rete dopo la sentenza)

L'ultima pugnalata a Chiara, quei messaggi sui social

Arrivata la sentenza resta ora un altro episodio sul quale far luce. Quello che vede il killer di Chiara al centro di un episodio che ha scosso nel profondo i familiari. E non solo. E sul quale la Procura ha aperto un'inchiesta.

l reo confesso pochi giorni fa sarebbe stato protagonista di un selfie postato sui social direttamente dal carcere minorile nel quale è recluso. L'immagine immortala l'omicida di Chiara mentre fa il gesto della V (a voler significare vittoria?). Il giovane è insieme a un detenuto, che a sua volta scrive in calce alla foto una didascalia: "Killer", con tanto di cuoricino a corredo.

Ha tutta l'aria di un messaggio spavaldo. Per molti inequivocabile. Soprattutto se si legge alla luce di alcuni commenti sotto il post, che sarebbero partiti proprio dal detenuto: "Fatevi i cazzi vostri, non sapete niente, se avete le palle entrate qua da noi in carcere. Siete bravi a giudicare ma non sapete niente.. se sei così depressa da chiedere a uno di ammazzarti sono cazzi tuoi". Così recita il testo che peraltro si riferisce a uno dei dettagli della confessione del killer che davanti ai magistrati aveva sostenuto che fosse stata la vittima a chiedergli di ucciderla. Versione che peraltro si somma a quella delle "voci demoniache" che l'imputato stesso diceva lo avessero mosso al delitto. In una sorta di delirio, che ha portato a varie perizie psichiatriche sul reo confesso, alla fine giudicato perfettamente in grado di intendere e di volere.

(Il video dell'ultimo saluto a Chiara)

Detenuti, cellulari e social

Il papà di Chiara ritenendo offensivo quanto postato inn rete ha portato all'attenzione dei carabinieri il fatto. "Non mi pare normale che dei detenuti possano avere i cellulari e possano pubblicare quello che vogliono sui social ...Le foto mi sembrano inequivocabili. Mi auguro vengano presi provvedimenti disciplinari severi, visto quel messaggio pubblicato sui social". Così Vincenzo Gualzetti si era sfogato con La Repubblica.

Un po' insomma una seconda pugnalata inferta a Chiara, che si spera - archiviato anche questo ultimo capitolo - possa finalmente riposare serena.