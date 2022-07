Chiara Gualzetti, perizia traccia profilo di un killer freddo e distaccato

Freddo e distaccato, privo di sensi di colpa ed empatia. E' il quadro che emerge dalla perizia psichiatrica presentata prima del verdetto del tribunale sul giovane killer di Chiara Gualzetti, la 16enne brutalmente uccisa a Monteveglio lo scorso anno. Lui, reo confesso, è stato condannato a 16 anni e 4 mesi.

Sottoposto a varie perizie psichiatriche, il verdetto sul 17enne infine è stato che siamo difronte ad una persona in grado di intendere e di volere, nessun agire psicotico. Nonostante anche nell'ultima perizia depositata prima del verdetto di condanna dell'altro giorno - lunga 150 pagine - riemerge la figura di Samael, demone dal quale il giovane ha più volte ribadito di essere governato. Sarebbe stata proprio questa 'forza malvagia' - sostiene - a spingerlo al delitto, contro sua volontà.

L'agghiacciante dettaglio emerge chiaramente dalle pagine depositate, dove in un passaggio si legge: "Chiara non aveva mai fatto niente di male per meritarsi una cosa del genere. Mai. Non avevo neanche un motivo per farle del male. Non è possibile che sia successo, è un incubo. Sto ancora dormendo, vorrei svegliarmi. Ma purtroppo è la realtà. Mi sento in colpa per non essere riuscito a resistere a questa forza".

Killer lucido, no psicosi: la condanna è a 16 anni. Cittadini indignati

Nessun agire psicotico dunque alla base del delitto. A questo si è giunti ed anche per tale motivazione la conanna è arrivata a soomare 16 anni e 4 mesi di reclusione. Vale a dire pressochè il massimo della pena, trattandosi di un rito abbreviato su minore. Sentenza che tuttavia ha scosso e indignato l'opinione pubblica, che si chiede se questa possa essere definita giustizia.

"Questa è la legge. Ma è anche giustizia?". "Lui a una trentina di anni uscirà di galera, lei 4 metri sotto terra". "E' una vergogna, la vita di una ragazza vale così poco?". Sono alcuni dei commenti alla sentenza, che si sommano ai discorsi sulla funzione riabilitativa del carcere, all'ergastolo, fino ad arrivare alle esternazioni di chi addirittura invoca la legge del taglione o la pena di morte. Dando sfogo a un odio che si somma all'odio.

Atteggiamento distante da quello dei genitori di Chiara, Giusy e Vincenzo Gualzetti, che si sono battuti per una sentenza esemplare, affinchè la morte della loro unica figlia non sia stata "inutile". Una sentenza che possa fungere "da monito e da esempio per tutti quei ragazzini che commettono reati e credono che in quanto minorenni non sono punibili". Soprattutto in questo periodo di dilagante violenza minorile. Un segnale insomma che potesse anche assumere un messaggio in un certo senso paideutico.

La sentenza è stata accolta tuttavia con soddisfazione dai familiari di Chiara. Seppur tenue: "Esemplare per quello che poteva essere. Chiara però non c’è più, si sarebbe voluto di più ma dobbiamo capire che questo per la legge era il massimo e ritenerci comunque soddisfatti". Queste le parole a caldo dopo il pronunciamento del Tribunale dei genitori e che ribadisce -come riporta l'edizione bolognese del Corriere - l’avvocato della famiglia invitando a "una riflessione. Non sulla sentenza ma sulla legislazione. Dove c’è efferatezza e premeditazione è difficile restare alle sacrosante tutele predisposte per i minori".