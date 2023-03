Omicidio Gualzetti, malore per il padre il giorno dopo la sentenza. "Troppo lo stress e il dolore"

La soddisfazione per l’ultima sentenza, certo, ma anche l’infinito dolore e lo stress massacrante di questi mesi. Troppe emozioni contrastanti, tanto che questa mattina Vincenzo Gualzetti, il padre di Chiara, la ragazza uccisa a Monteveglio il 27 giugno 2021, ha accusato un malore allo stomaco e nel pomeriggio è finito ricoverato in ospedale per accertamenti. Solo ieri la terza sezione penale della Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado emessa dal tribunale per i minorenni e ha condannato a 16 anni e quattro mesi il ragazzo (maggiorenne da ieri, giorno del suo compleanno) accusato dell'omicidio. “Abbiamo ottenuto il massimo, siamo contenti”, ripete a ventiquattr'ore di distanza dal verdetto il padre, mentre attende il referto dei medici.

Come si sente?

“Non bene, ho lo stomaco a pezzi, mi hanno intubato e attaccato delle flebo. Da un paio di giorni stavo male, tutto questo nervosismo addosso, ho iniziato a sentire forti dolori allo stomaco. Ieri notte un po’ ho dormito ma al risveglio i dolori si sono ripresentati. Questa mattina non ce l’ho fatta più e sono andato in ospedale”.

Ieri è stata un’altra giornata importante ma anche molto difficile per lei e sua moglie.

“Ho saputo della sentenza mentre ero al lavoro, sono subito scoppiato in un lungo pianto liberatorio. Mia moglie invece stava facendo la spesa, mi ha raccontato che la sua reazione è stata tra il pianto e il sorriso. La sentenza è una grande vittoria, avevamo paura che potessero presentarsi sconti di pena, ma alla fine per fortuna questo non è successo”.

Il suo impegno ora si sposta su un altro fronte.

“Siamo impegnati a proporre modifiche all’attuale ordinamento, per intervenire sulle attenuanti legate alla minore età degli imputati e sull’impossibilità, come è accaduto a noi, di poter assistere neppure a un’udienza perché lui era minorenne”

Lei in questi mesi ha raccontato come la sua vita sia cambiata dall’omicidio di sua figlia.

“Non è cambiata, è finita, è diverso. Si vive per inerzia. Si lavora per mangiare e per nient’altro. Al futuro di chi devo pensare, chi devo sistemare? Avessimo avuto altri figli ci saremmo fatti forza per loro, ma Chiara era la nostra unica figlia. Quindi ora non c’è più nulla, non c’è un Natale, nessuna festa. Domenica era quella del papà, per la seconda volta non ho avuto soprese, regali, un suo abbraccio, nulla”.

In questi mesi siete stati mai contattati dai parenti del ragazzo?

“Niente di niente, non si sono mai degnati di fare delle scuse. E comunque adesso è troppo tardi”.