Omicidio Chiara Gualzetti. La Corte d'appello: "Dall'assassino nessun pentimento"

Il ragazzo che il 27 giugno del 2021 uccise a Monteveglio la 15enne Chiara Gualzetti, non ha mostrato segni di pentimento non solo nei confronti della vittima, a cui ha riservato "parole spregevoli prima e dopo il fatto", ma anche verso i genitori della ragazza. Anzi, anche a distanza di tempo non si sente responsabile di quanto ha fatto, ma continua a sostenere che la colpa è di un 'demone' che gli diceva cosa fare. Questo è uno dei passaggi principali della sentenza - come riporta l’Agenzia Dire - con cui la sezione minorenni della Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di primo grado a 16 anni e quattro mesi per omicidio pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi e dalla minore età della vittima nei confronti del giovane, 16enne all'epoca dei fatti e ora maggiorenne.

La sentenza è stata emessa lo scorso 20 marzo e le motivazioni arrivano a pochi giorni dalla morte della madre della vittima, di cui proprio ieri sono stati celebrati i funerali. Il ragazzo uccise Chiara Gualzetti a coltellate, infierendo poi con calci e pugni, e abbandonò il corpo ai margini di un bosco. La Corte d'appello condivide anche la decisione dei giudici di primo grado di non ammettere l'imputato alla messa alla prova. Facendo propria, sul punto, la conclusione a cui sono giunti i periti psichiatrici riguardo al fatto che il ragazzo ha attribuito al 'demone' la responsabilità del delitto, i giudici scrivono che si tratta di "un tentativo di deresponsabilizzazione.