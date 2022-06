Chiara Gualzetti, il suo omicidio un anno fa: un podcast per raccontare la sua storia

"Chiara era una ragazzina di 15 anni uccisa in provincia di Bologna il 27 Giugno 2021".. Così i ragazzi di Radio Immaginaria, la web radio degli adolescenti che, a una nno dal feroce omicidio di Monteveglio, per mano di un coetaneo, reo confesso, hanno lanciato un podcast, "L'Arco di Chiara" che racconta la storia della ragazza "che poteva essere quella di un qualsiasi adolescente della nostra età, con un finale unico: 5 coltellate alla schiena e al petto".

Hanno conosciuto Giusi e Vincenzo, i genitori di Chiara e hanno iniziato "a pensare che questa storia fosse proprio venuta a cercarci. Grazie all'aiuto di alcuni esperti abbiamo capito cosa dovevamo fare: cercare un modo per essere utili ai nostri amici, quelli come noi che non si accorgono facilmente dei pericoli che incontriamo ogni giorno".

La storia giudiziaria

Del brutale assassinio è accusato un amico e coetaneo di Chiara Gualzetti, con il quale si era data appuntamento per andare a fare un giro. Recentemente il gup del tribunale per i minorenni Anna Filocamo ha disposto una perizia psichiatrica sul ragazzo.

Chiara venne trovata morta non lontano dalla sua abitazione, a Monteveglio, il 27 giugno del 2021. L'autopsia sul corpo della giovane confermò quanto raccontato dall'indagato agli inquirenti. colpita al petto e al collo. Senza possibilità di difendersi. Secondo gli accertamenti dei medici legali del Sant'Orsola, la 15enne è morta a causa di due fendenti al petto.

Fondazione vittime reati: sostegno regionale ai familiari di Chiara Gualzetti