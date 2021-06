Delitto di Monteveglio, sui social i messaggi di dolore e sgomento per Chiara Gualzetti

Chiara Gualzetti, la ragazza scomparsa domenica e ritrovata senza vita nella giornata di ieri a Monteveglio (a pochi passi da casa) come tutte le sue coetanee aveva dei profili sui social più usati dai sedicenni fra cui Instagram, Tik Tok e Facebook: selfie, pensieri, canzoni, le foto del suo gatto nero e del suo cagnolino. Adesso queste bacheche si sono riempite di messaggi di cordoglio per la famiglia, di sgomento, di rabbia e di tristezza.

"Perdonaci Chiara, se non siamo riusciti a proteggerti…RIP", "Pace all'anima tua bimba, condoglianze alla famiglia. Spero in una veloce risoluzione del caso, e che chi ha portato via paghi per come ha tolto, anche se non oso immaginare il dolore di quei genitori che si sentiranno dire: suo figlio è un omicida". Questi alcuni dei messaggi postati dopo la sconcertante notizia. E il riferimento è diretto al ragazzo, amico di Chiara, che avrebbe confessato il delitto ai Carabinieri la scorsa notte. Un ragazzino di 16 anni infatti è stato posto in stato di fermo e la notizia è arrivata questa mattina.

"Non sono perfetta, però a volte mi piace il disastro che sono" ha scritto Chiara in uno dei suoi post