'Meditazione di speranza', musica e danza nella Basilica di San Petronio

Portare un messaggio di speranza, in un tempo fortemente segnato della pandemia e dal grave scenario di guerra su scala internazionale": è lo spirito con cui il Comune e la Chiesa di Bologna hanno deciso di promuovere "Memorare", una meditazione nel segno dell'arte, della musica e della danza che avrà luogo nella basilica di San Petronio il 7 novembre alle 21.

"Al suono degli antichissimi organi della basilica e con la voce del coro della cappella musicale di San Petronio, diretto dal maestro Michele Vannelli- è spiegato nella presentazione dell'evento- viene accolta la danza di cinque ballerini ospiti: Nicoletta Manni, Timofej Andrijashenko, Mick Zeni, primi ballerini del Teatro alla Scala; Vittoria Valerio, solista del Teatro alla Scala; Letizia Masini, ballerina del corpo di ballo del Teatro alla Scala. Ad accompagnarli dal vivo i solisti dell'orchestra del Teatro comunale di Bologna: all'arpa Cinzia Campagnoli, alla viola Florinda Ravagnani, ai violini Elena Maury e Alessandra Talamo, al violoncello Eva Zahn".

Il programma della serata, nato da un'idea di Vittoria Cappelli e Valentina Bonelli con la collaborazione di Roberto Giovanardi, è curato da Bonelli e don Stefano Culiersi, direttore dell'Ufficio liturgico diocesano di Bologna. La serata sarà ad accesso gratuito, ma all'ingresso si potrà lasciare un'offerta libera per contribuire alle spese di riscaldamento delle parrocchie inserite nella rete del Piano freddo del Comune, visti gli aumenti provocati dalla crisi energetica. Per chi non riuscirà a trovare posto all'interno, inoltre, sarà allestito uno schermo sul sagrato della basilica. Quello presentato oggi è "un progetto che unisce", afferma l'arcivescovo Matteo Zuppi in un messaggio inviato per essere letto in conferenza stampa.