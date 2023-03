Boom di visitatori alla Fiera del libro per ragazzi

La Fiera del Libro del ragazzi di Bologna torna ai grandi numeri pre-pandemia chiudendo l'edizione 2023 con numeri che eguagliano quelli del 2019: la manifestazione, insieme a BolognaBookPlus e Bologna Licensing Trade Fair/Kids, totalizza 28.894 visitatori professionali (+35% dal 2022).

Sono stati 1.456 gli espositori tornati a darsi appuntamento a Bologna da circa 90 Paesi e regioni del mondo, 325 eventi dal vivo nei quattro giorni di manifestazione (+25% rispetto al 2019) e oltre 260 eventi underground organizzati dagli espositori in fiera e in città. Un risultato frutto del lavoro portato avanti da Bologna Children's Book Fair sullo scenario internazionale attraverso un'attività, tra tour e iniziative, che si svolge durante tutto l'anno.

Risultati importanti anche per la piattaforma digital della fiera: oltre due milioni le visualizzazioni al sito, 200.000 gli utenti unici (60% esteri), oltre 60.000 gli utenti registrati ai servizi online. L'aumento degli utenti unici (+21%) collegati rispetto al 2022 è legato all'ampliamento di offerta di contenuti e servizi generati attraverso i canali digital nelle ultime edizioni online e in presenza.

Le community Facebook e Instagram raggiungono rispettivamente quota 80.000 (+23%) e 90.000 (+23%) followers, LinkedIn 10.000 followers (+41%). Oltre 50 le produzioni video (tra registrazioni integrali e dirette) realizzate per una fruizione online e on demand. In soli due mesi oltre 1.000 professionisti hanno partecipato a masterclass, conferenze, training course e iniziative speciali organizzate sulla piattaforma online Open Up-The Bcbf Skill Box, attiva tutto l'anno. Ottocento gli illustratori, provenienti da 70 Paesi e regioni del mondo che hanno presentato le loro opere sul Muro degli Illustratori virtuale, riproposta in fiera attraverso screen posizionati nel cuore della manifestazione.