Pediatria, al Sant'Orsola l'app per un filo diretto medici - genitori | VIDEO

Un'app per connettere famiglie e medici dopo un ricovero o un'operazione, quando dubbi e incertezze assalgono i famigliari e spesso si cerca conforto in una ricerca sul web, non sempre affidabile. Si chiama ChPedBo e fornisce tutte le informazioni sulle patologie trattate dalla Chirurgia Pediatrica oltre che una sezione per scrivere direttamente alla mail del direttore della Chirurgia Pediatrica, Mario Lima.

Scaricabile gratuitamente, ChPedBo indica per ogni malattia una descrizione dettagliata, la sua genesi, diagnosi, terapia e il decorso post operatorio, l’eventuale terapia antalgica, le possibili complicanze e tutte le norme da seguire nel post ricovero.

Tutte informazioni che di solito vengono fornite ai famigliari dai chirurghi ma che spesso necessitano di un periodo più lungo di elaborazione che non sia il solo colloquio per poter recepirle in tutte le loro componenti. Un percorso che spesso evidenzia la necessità di chiarire dubbi e incertezze.

L'app ChPedBo è stata presentata da Chiara Gibertoni, direttrice generale dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola, prof. Mario Lima, direttore della Chirurgia Pediatrica, Pier Paolo Redaelli, presidente dell’Associazione AMACI e Marco Di Mitri, medico in formazione di Chirurgia Pediatrica.

L'app è stata realizzata grazie al contributo dell’Associazione AMACI che da 32 anni è a fianco dei sanitari della Chirurgia Pediatrica per accogliere e aiutare i bambini ricoverati e le loro famiglie promuovendo anche progetti di assistenza internazionale a bambini che vivono in condizioni disagiate senza potere contare su un accesso alle cure adeguato.

La Chirurgia Pediatrica

La Chirurgia Pediatrica dell’IRCCS Policlinico di Sant’Orsola assicura il trattamento e l'assistenza completa al neonato, al bambino e all'adolescente portatori di malformazione congenita o affetti da patologia acquisita di pertinenza chirurgica.Le patologie trattate interessano: le toraciche, le addominali e quelle genito-urinarie.

Nell'Unità Operativa si sono sviluppate alcune competenze specifiche, in particolare le tecnologie mini-invasive, endoscopiche e robotiche, potendo disporre di strumentazione tecnologicamente avanzata, che permette di erogare prestazioni di eccellenza, pari ai più quotati Centri di Chirurgia Pediatrica europei. In tale settore maggiore è l'impegno di formazione e di ricerca.

Anche durante l’emergenza pandemica la Chirurgia Pediatrica ha garantito elevati livelli di operatività con circa 600 interventi di alta complessità (ricostruzioni esofagee, interventi sul polmone, correzioni di malformazioni intestinali e delle vie biliari, ricostruzioni delle vie urinarie e genitali ed interventi di chirurgia neonatale e nel grave prematuro), tutte le urgenze e anche parte degli interventi minori per un totale di circa 1500 interventi nel 2021.