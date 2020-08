Giro dell'Emilia a Bologna: chiusure anche in tangenziale e autostrada

Anche alcuni svincoli in tangenziale e in autostrada a Bologna saranno chiusi domani, 18 agosto, per permettere lo svolgimento del Giro dell'Emilia.

Dalle 12 alle 13, in Tangenziale sarà chiuso lo svincolo 7bis in uscita e in entrata, da e verso San Lazzaro e Casalecchio di Reno. In alternativa, si consiglia di utilizzare lo svincolo 7.

Sulla A13 Bologna-Padova invece sarà chiusa la stazione di Altedo, in uscita e in entrata, da e verso Bologna e Padova. In alternativa, si consiglia di utilizzare l'uscita di Bologna Interporto o di Ferrara sud. Dalle 13 alle 15, sul Ramo verde della tangenziale (il raccordo di Borgo Panigale) sarà chiuso lo svincolo di San Giovanni in Persiceto, in uscita e in entrata, da e verso la tangenziale e in direzione della stazione di Bologna Borgo Panigale. In alternativa, si consiglia di utilizzare gli svincoli per la via Emilia.

In tangenziale inoltre sarà chiuso lo svincolo due in uscita e in entrata, da e verso San Lazzaro e Casalecchio di Reno. In alternativa, si consiglia di utilizzare gli svincoli uno o quattro. E ancora, dalle 14 alle 15 sulla A1 Milano-Napoli sarà chiusa la stazione di Sasso Marconi, in uscita e in entrata, da e verso Bologna e Firenze. In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Bologna Casalecchio, sul raccordo di Casalecchio, o di Rioveggio sulla stessa A1. Infine, sarà chiuso il raccordo Sasso Marconi-SS64 Nuova Porrettana verso Sasso Marconi e in direzione della Porrettana. In alternativa, si consiglia di percorrere la SP325 Val Di Setta.