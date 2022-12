Riaperta al traffico la Trasversale di Pianura: circolazione regolare

E' stata riapèerta al traffico alle ore 13.30 circa la SS 253 bis "Traversale di Pianura" precedentemente chiusa nel terrirorio di Budrio, in entrambe le direzioni, dopo il danneggiamento di un cavo della linea elettrica che sovrasta la carreggiata.

Il traffico, fa sapere Anas, è deviato sulla viabilità locale tra il km 33 e il km 37.

Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la regolazione della viabilità e per riaprire al transito il tratto non appena saranno ripristinate le condizioni di piena sicurezza per la circolazione.