Chiusura via Saffi per cedimento: traffico in tilt, oggi il sopralluogo

Traffico impazzito sui viali stamane a Bologna. La chiusura di via Saffi, in concomitanza con il ritorno a scuola per i bimbi delle scuole d'infanzia e in generale il riprendersi del traffico dopo le vacanze estive ha portato già nelle prime ore del mattino a un forte afflusso di traffico nella zona tra Porta SAn Felice e Porta Sant’Isaia.

Tutte le strade limitrofe sembrano intasate, da via Sabotino a via Andrea Costa, da via Saragozza a via XXI aprile, passando per via Roncati. Anche viale Vicini e viale Silvani sono state congestionate in direzione della stazione. Ora la situazione è in via di miglioramento, ma i disagi sono in previsione di ripetersi ni prossimi giorni.

Il cedimento riscontrato in via Saffi all'incrocio di via del Chiù non sembra infatti cosa da poco. Questa mattina è in previsione un sopralluogo dei tecnici comunali e di Hera per verificare cosa è successo e come riparare la strada. Già un'altra volta si verificò un disagio simile, con lo scoppio di una tubatura e l'allagamento copioso che portò alla chiusura della strada, tra l'altro non lontano dal pozzo della Secchia.