Tubatura rotta, ancora chiusa via Saragozza: telecamere spente

Ancora chiusa al traffico via Saragozza, dopo la rottura di un tubo dell'acqua, avvenuto nella mattinata di ieri, 17 gennaio, tra al via Turati e via Bandiera.

I veicolo debono obbligatoriamente svoltare a destra, se provenienti da via di Casaglia. Come fa sapere la Polizia locale, la telecamera nel tratto preferenziale è temporaneamente spenta.

I lavori di ripristino a cura di Hera dovrebbero terminare in serata.