Stretta sulla movida, è ufficiale: Merola firma, chiuse piazza Verdi e Aldrovandi

Dopo diverse anticipazioni, la stretta sulla movida è arrivata. Il sindaco Virginio Merola ha firmato nel pomeriggio una ordinanza con la quale, nelle speranze di contenere la diffusione del Covid, chiude a tempo indeterminato piazza Verdi e una porzione di piazza Aldrovandi.

In altre parole, da domani 17 ottobre, tutti i giorni dalle 18 alle 6 e fino a nuove disposizioni, non si potrà stazionare. Chi non rispetta le ordinanze rischia una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

Nella nota del comune che informa del provvedimento i toni sono abbastanza duri: in piazza Verdi "dal pomeriggio inoltrato fino all’alba del giorno successivo stazionano senza rispettare le precauzioni stabilite dalle norme e causando assembramenti vietati dai decreti in vigore".

Per gli agenti e le forze dell’ordine far rispettare le regole "è molto difficile". Per questo la chiusura della piazza intera è "l’unico modo per garantire la tutela della salute pubblica".

Dal divieto di stazionamento "Sono escluse le parti carrabili per garantire il flusso veicolare. Rimane consentito l’accesso ai dehors dei pubblici esercizi presenti sulla piazza ed è permesso il regolare svolgimento del mercato di Campi Aperti nella giornata del lunedì".

Discorso non molto diverso per piazza Aldrovandi, dove però il divieto di accesso e stazionamento "riguarda la porzione antistante i civici 12 e 12/A-B-C". Viene esclusa dal divieto la parte carrabile per garantire il flusso veicolare, ed è consentito il transito alle persone che accedono ai civici 12 e 12/A.