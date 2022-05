Chiudono le scuole San Vicenzo de’ Paoli, l'assessore Ara: "Un fatto grave, aiuteremo i genitori"

Le paritarie San Vicenzo de’ Paoli di via Montebello chiuderanno il cancello a giugno e la scuola a settembre non accoglierà più i bambini. Una doccia fredda per i genitori (e gli insegnanti probabilmente) che avevano già iscritto i figli alla materna e alle elementari: "Il fatto che non ci abbiano avvisati è grave visto che abbiamo una convenzione con la scuola dell'infanzia - il commento dell'assessore comunale alla scuola Daniele Ara, che in queste ore si è messo in contatto con la FISM (Federazione Italiana Scuole Materne) per trovare delle soluzioni. Intanto, Ara comunica anche che: "Sulla primaria il provveditore mi ha detto che stanno cercando altre scuole cattoliche, mentre su quella dell'infanzia vedremo quali sono i posti disponibili".

"Siamo rimasti spiazzati perchè contavamo su quei posti - continua Ara - e adesso dovremo fare in modo di redistribuire i bambini nelle nostre scuole dell'infanzia: vedremo quali e quanti sono i posti disponibili. Cosa posso dire ai genitori? Cercate un ente pubblico per costruire i progetti per i bambini non solo quando subentrano delle emergenze, ma sempre. E di andare nella sede del loro quartiere per ricevere tutte le informazioni di cui hanno bisogno".