Spaccio e clienti con precedenti: chiusi un bar e un barbiere

Licenza sospesa dal questore per 15 giorni per due esercizi del quartiere Navile e nel rione "Cirenaica" nell'ambito dei controlli di polizia nei locali e nei negozi della zona.

Ad abbassare le serrande un negozio di barbiere in via Alessandro Tiarini dove, durante i controlli dell'ultima settimana, la polizia amministrativa ha identificato alcuni clienti con precedenti, tra i quali un cittadino nigeriano già denunciato per spaccio di stupefacenti, venerdì 17 settembre.

La polizia ha messo i sigilli anche a un bar in via Bentivogli, nel quartiere San Donato-San Vitale, dopo un intervento anti-spaccio da parte della squadra mobile nei giorni scorsi.

A fine agosto il questore di Bologna aveva chiuso due locali all'inizio di via Zamboni, che gli inquirenti ritengono avere avuto un atteggiamento troppo permissivo durante i prodromi che hanno portato alla violenza sessuale di due turiste di origine finlandese.