Ospiti e clienti con precedenti, sigilli a bar e albergo: "I titolari dei locali pubblici sono soggetti speciali" | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un albergo e un bar chiusi negli ultimi giorni. Il primo per aver omesso di effettuare la segnalazione degli ospiti alla Questura, il secondo perché, nel corso di diversi controlli nell'arco dell'anno, sono stati identificati diversi clienti con precedenti di polizia.

Sigilli all'albergo

Dovrà rimanere completamente chiuso per 15 giorni dunque un albergo di 40 camere a Crevalcore sottoposto ai controlli, l'ultimo il 9 gennaio, della Polizia amministrativa della Questura e degli agenti del Commissariato di San Giovanni in Persiceto, durante le festività. Si tratta di una struttura alberghiera di circa 20 camere che non ha ottemperato alla registrazione almeno del 60% degli ospiti al "Servizio alloggiati" della Questura. Nell'hotel erano presenti anche persone con precedenti, italiani e stranieri, inoltre non era controllato adeguatamente. Gli agenti hanno rilevato la mancanza di personale alla reception e quello di controllo di notte, requisiti obbligatori.

Oltre alla chiusura, il titolare è stato diffidato e dovrà pagare una multa.

"Cerchiamo la cosiddetta sicurezza partecipata - ha detto ai cronisti il dirigente della Polizia Amministrativa Vincenzo Frontera, - il titolare di un albergo deve segnalare alla questura per una questione di sicurezza verso il territorio e verso i cittadini. Il questore ha voluto incrementare i controlli durante le feste natalizie perché non si muovono solo i cittadini per bene".

Chi possiede un bar, un locale o un albergo è un soggetto speciale - continua Frontera - è un cittadino che ha l'obbligo di dare una maggiore garanzia verso le istituzioni, è quasi obbligato - appunto - a quella sorta di sicurezza partecipata , informando le forze di polizia quando qualcosa di irregolare si sviluppa all'interno del locale".

La "sicurezza partecipata"

"Quella primaria è garantita dalla forze di polizia - spiega Frontera - ma anche i cittadini hanno l'obbligo di partecipare a questa sorta di garanzia generale, basti pensare anche all'arresto da parte dei privati, previsto dal codice di procedura penale, anche la sicurezza amministrativa dà ulteriore garanzia alla collettività". Le attività di controllo delle strutture ricettive in città e in provincia, dagli hotel ai B&B, assicura il dirigente, continueranno.

Registrazione obbligatoria degli ospiti

Deve avvenire entro le 24 successive all'arrivo. I gestori di esercizi alberghieri e di tutte le altre strutture ricettive, devono comunicare alle questure territorialmente competenti, esclusivamente tramite il "Servizio Alloggiati", le generalità delle persone alloggiate. Se il soggiorno è inferiore alle 24 ore le generalità vanno inviate all'arrivo stesso.

Bar chiuso dopo diversi controlli

Nell'ambito dei controlli straordinari in Bolognina, anche bar di via Corticella è stato chiuso, per 15 giorni. Il 10 gennaio il questore ha fatto mettere i sigilli, a seguito di varie ispezioni effettuate durante l'anno con l'identificazione di avventori con precedenti. Nello stesso locale, in passato, durante una lite, una persona era rimasta ferita. Nelle vicinanze dell'esercizio, inoltre, è stato trovato, nascosto tra i cespugli, dell'hashish.

Continua a leggere su BolognaToday