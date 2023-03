Fiera, circolo privato trasformato in discoteca: il Questore lo chiude

Quando gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale sono entrati hanno trovato divanetti, pista da ballo, luci, consolle professionale e casse acustiche in piena attività, in pratica un circolo privato in zona Fiera trasformato in vera e propria discoteca

Un intervento dei Carabinieri il 18 marzo, a seguito di una lite all'interno del locale, aveva accertato la presenza di numerose persone ubriache e che venivano organizzate attività di pubblico spettacolo con serate danzanti mediante la somministrazione di alimenti e bevande, senza le necessarie autorizzazioni.

Inoltre i clienti avevano acquistato biglietti di ingresso e si erano pre-tesserati sulle piattaforme social.

All’esito degli accertamenti svolti il Questore di Bologna, Isabella Fusiello, ha disposto il provvedimento di sospensione delle licenze e autorizzazioni per la durata di 15 giorni dalla data di notifica del provvedimento, eseguito nella giornata del 23 marzo dalla Divisione di Polizia Amministrativa e dall’Arma dei Carabinieri.

Il 9 marzo scorso era stato chiuso un bar in Bolognina dopo che la Squadra Mobile aveva accertato l'attività di spaccio di cocaina. Stesso destino per un bar di via Corticella il giorno prima.

Sempre l'8 marzo, la Divisione di Polizia Amministrativa, all’esito di accertamenti, ha eseguito il provvedimento di sospensione delle licenze della discoteca Matis.